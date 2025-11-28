Belgia rămâne pe poziții și respinge folosirea activelor rusești înghețate și după formularea planului de pace american

Premierul belgian Bart De Wever, fotografiat împreună cu o delegație de oficiali americani care au vizitat portul Anvers-Bruges în luna septembrie, FOTO: Belga / ddp USA / Profimedia Images

Premierul belgian Bart De Wever a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi în folosul Ucrainei activele rusești de stat înghețate ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt războiului ce durează de aproape patru ani, transmite vineri agenția Reuters.

Sprijinul guvernului belgian pentru acest plan este esențial, deoarece activele pe care UE speră să le utilizeze sunt deținute de depozitarul central de valori mobiliare Euroclear care se află în Belgia.

La un summit desfășurat luna trecută, șefii de stat din Uniunea Europeană au încercat să ajungă la un acord privind folosirea a 140 de miliarde de euro (162 de miliarde de dolari) din activele suverane rusești înghețate în Europa sub forma unui împrumut pentru Kiev, însă nu au reușit să obțină sprijinul Belgiei.

„Avansarea în grabă cu schema propusă de împrumut pentru reparații ar avea, ca daune colaterale, faptul că noi, ca UE, împiedicăm în mod efectiv atingerea unui eventual acord de pace”, a spus De Wever într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, consultată de Reuters.

În baza unui plan prezentat de von der Leyen, activele înghețate ale băncii centrale ruse din Europa ar urma să fie împrumutate Ucrainei, pentru ca guvernul ucrainean să le folosească atât pentru apărare, cât și pentru nevoile sale bugetare obișnuite.

SUA vor la rândul lor folosirea activelor rusești înghețate

Planul de pace în 28 de puncte avansat de administrația președintelui american Donald Trump prevede de asemenea ca 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, iar ca Europa să pună la dispoziție alte 100 de miliarde.

Deși planul nu intră în detalii privind sursele de finanțare, e improbabil ca sumele să poată fi acoperite fără activele rusești înghețate în Belgia. SUA și alte state aliate din afara Europei au blocat active rusești în valoare de doar câteva miliarde de dolari.

Belgia s-a opus ideii de a le folosi din cauza îngrijorărilor că țara ar putea fi, în cele din urmă, trasă la răspundere în justiție.

Guvernul belgian se teme practic că Rusia ar putea câștiga la instanțele internaționale de arbitraj un proces intentat pe această temă, iar Belgia ar putea fi nevoită apoi să plătească Moscovei despăgubiri pentru activele rusești puse între timp la dispoziția Ucrainei.

Liderii UE urmează să preseze din nou Belgia

Scrisoarea a trimisă de premierul belgian Comisiei Europene vine în contextul în care executivul condus de Ursula von der Leyen se pregătește să răspundă preocupărilor Belgiei prin propuneri juridice preliminare privind utilizarea activelor înghețate, propuneri care, potrivit oficialilor europeni, ar putea fi prezentate vineri sau în weekend.

De Wever a spus că Belgia nu a văzut încă „nicio formulare juridică propusă de Comisie”. Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Comisia speră că UE va putea ajunge la un acord pe această temă la următorul summit al liderilor blocului comunitar, care va avea loc pe 18–19 decembrie.

Von der Leyen a propus la începutul acestei luni opțiuni alternative pentru finanțarea Ucrainei, al cărei deficit de finanțare este pe cale să se adâncească semnificativ anul viitor.

Cu toate acestea, ea a rămas în principal concentrată pe planul privind activele înghețate încă de când l-a prezentat prima dată în septembrie, având în vedere că multe state membre ale UE se opun contractării de noi datorii.

Guvernul belgian spune că schema de finanțare propusă e inacceptabilă

„Schema propusă de împrumut pentru reparații este, în opinia mea, fundamental greșită”, a scris De Wever Comisiei Europene, adăugând că, din punct de vedere istoric, în timpul unui război, activele imobilizate nu au fost niciodată puse în folosință.

„Astfel de active au făcut obiectul unor decizii în cadrul acordurilor de după război, de obicei în contextul reparațiilor de război plătite de partea învinsă”, a punctat liderul belgian.

De Wever și-a reiterat, de asemenea, îngrijorările cu privire la potențialele represalii ale Rusiei și la perspectiva unor pretenții financiare semnificative împotriva Belgiei și a Euroclear, amenințări deja formulate de Moscova.

Pe lângă fondurile imobilizate în Belgia, se estimează că alte 25 de miliarde de euro din active rusești sunt înghețate în bănci din UE, în principal în Franța și Luxemburg.

Belgia a spus anterior că și alte țări care dețin active rusești, inclusiv Canada, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite – toate membre ale grupului G7 de economii avansate – ar trebui, de asemenea, incluse în această schemă.