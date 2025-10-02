„Întrebarea este dacă acum putem mânca gâsca”. Belgia se teme de represaliile Rusiei și pune condiții ca să dea acces la banii Moscovei

Belgia, unde se află o mare parte din activele rusești înghețate în Europa, a spus joi care sunt condițiile ei pentru ca banii Moscovei să fie folosiți în favoarea Ucrainei, așa cum a propus Comisia Europeană, transmite France Presse.

Aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale ruse, deținute de firma financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles, sunt blocate în urma sancțiunilor luate după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

„Este ca o gâscă care face ouă de aur”

„Este ca o gâscă care face ouă de aur”, a explicat joi în fața presei prim-ministrul belgian Bart de Wever, cum produc activele rusești profit pentru a ajuta Ucraina.

„Întrebarea este dacă acum putem mânca gâsca”, în marja summitului care a reunit zeci de lideri europeni la Copenhaga.

Pentru a-și asigura sprijinul pe termen lung, Uniunea Europeană intenționează să utilizeze aceste active înghețate pentru a finanța un împrumut de aproximativ 140 de miliarde de euro către Ucraina. Comisia Europeană dă asigurări că nu este vorba de o „confiscare”.

Belgia a fost amenințată de Rusia

Belgia rămâne însă foarte reticentă, temându-se de eventuale consecințe sau represalii din partea Rusiei.

De Wever a precizat, de altfel, că directorul Euroclear trăiește acum sub „protecție strânsă”.

El a menționat amenințările pe care spune că le-a primit din partea Rusiei: „Dacă vă atingeți de banii mei, veți simți consecințele până în eternitate”.

„Știm că există bani occidentali înghețați și blocați în Rusia”, precum și „fabrici” care ar putea fi confiscate, a avertizat el.

Vrea solidaritate totală din partea celorlalte țări UE

„Înțeleg dorința de a mânca gâsca acum, dar dacă analizați dosarul mai atent, cred că înainte de a dori să o mâncați, există câteva întrebări care trebuie rezolvate”, a subliniat De Wever.

Belgia nu intenționează să fie singura care să plătească pentru greșelile altora și solicită solidaritate totală din partea celorlalte țări europene.

„Le-am explicat colegilor mei ieri (miercuri) că vreau semnătura lor”, a adăugat el. Cele 27 de state membre ale UE s-au reunit miercuri la Copenhaga cu ocazia unui summit informal.

„Să mâncăm toate gâștele”

Alte țări din lume au, de asemenea, active în Europa și ar putea fi tentate să le plaseze în altă parte, dacă europenii ar folosi cele ale Rusiei, a explicat De Wever, dând exemplul Chinei, aliat al Rusiei.

Toate aceste întrebări trebuie să primească un răspuns, iar dacă nu este cazul, „va trebui să găsim alte mijloace de finanțare a Ucrainei”, a continuat De Wever.

Aproximativ 162 de miliarde de active rusești se află în afara Belgiei. „Nimeni nu vorbește despre asta”, a subliniat el, îndemnând țările în care se află aceste active să își joace și ele rolul. „Să mâncăm toate gâștele”, nu doar pe cea din Belgia, a spus el.