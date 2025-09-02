Belgia va recunoaște statul palestinian în cursul Adunării Generale a ONU

Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, notează AFP.



‘Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian’, a scris pe X șeful diplomației belgiene.



La sfârșitul lunii iulie, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, care va avea loc între 9 și 23 septembrie la New York. Ulterior, peste 12 guverne occidentale au îndemnat alte țări din întreaga lume să facă același lucru.



‘Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional (…), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas’, a explicat el.



‘Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel’, a explicat ministrul.



La rândul său, Canada și-a făcut cunoscută intenția în favoarea unui stat Palestina. Regatul Unit a anunțat, de asemenea, că îl va recunoaște dacă Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv un armistițiu în Fâșia Gaza.



În total, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc statul Palestina, proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil la sfârșitul anilor 1980.(Agerpres)