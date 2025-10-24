Belgienii au primit primele avioane F-35 și au descoperit că spațiul lor aerian nu e suficient pentru antrenamente. Ce soluție au găsit

Unul dintre avioanele F-35 primite de Belgia. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Belgia poartă discuții cu alte țări pentru a permite piloților de F-35 să se antreneze, a explicat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken, în parlament, citat de publicația belgiană Le Vif.

Belgia tocmai a primit primele avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018 din SUA și are o problemă: piloții săi nu le vor putea utiliza cum trebuie pentru antrenament, cel puțin nu în Belgia.

„Spațiul aerian belgian nu va fi suficient pentru a absorbi misiunile de instruire”, a explicat Theo Francken, ministrul apărării, citat de Le Vif.

Prin urmare, guvernul poartă discuții cu alte țări pentru a putea utiliza spațiul lor aerian în scopul desfășurării operațiunilor de antrenament.

Se vorbește despre Italia, Olanda, Norvegia, dar și despre spațiul aerian deasupra Mării Nordului. De asemenea, se va pune accentul pe dezvoltarea antrenamentelor cu simulatoare.

Aceste antrenamente în străinătate, precum și utilizarea sporită a simulatoarelor de zbor, ar putea ușura cel puțin parțial situația locuitorilor din vecinătatea bazelor aeriene, deoarece aceste noi avioane de vânătoare-bombardament sunt mai zgomotoase decât predecesoarele lor.

Stéphane Lassaux, primar al orașului Florennes, unde se află primele avioane F-35, și-a exprimat îngrijorarea în acest sens în fața ministrului.

„Să fim vigilenți pentru a menține atmosfera bună pe care o avem cu locuitorii din Florennes”, a subliniat el.

Săptămâna trecută, primele avioane au sosit în Belgia. Erau așteptate patru, dar în final au aterizat trei. Ultimul avion nu a decolat din Azore, unde se oprise.

O problemă tehnică este la originea acestei defecțiuni. Ministrul nu a furnizat detalii, la fel ca în cazul celorlalte sisteme de armament. „Este vorba de o problemă izolată la un avion nou-nouț”, a explicat el.