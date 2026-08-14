Ben Affleck și Kerry Washington, în rolul unor părinți disperați. Primul trailer al filmului pe care l-au făcut pentru Netflix

Ben Affleck și Kerry Washington trăiesc un coșmar pentru orice părinte în noul lor film thriller realizat pentru Netflix, scrie revista People.

„Animals” îl readuce pe Affleck, în vârstă de 53 de ani, în postura de actor, regizor și scenarist, pentru prima dată de la filmul biografic „Air” din 2023.

Netflix a oferit acum o primă privire asupra noului lungmetraj, cu un trailer teaser tensionat. Fără niciun dialog, acesta include imagini fugare cu un politician (Affleck), soția sa (Washington) și viața lor liniștită și împlinită alături de fiul lor (Christopher Woodley).

Apoi, un telefon care sună începe să amplifice suspansul. Trailer-ul îi arată pe părinți reacționând la vestea că fiul lor a fost răpit. În film mai apar Steven Yeun, aparent în rolul unui asistent al personajului interpretat de Affleck, și Gillian Anderson, care pare să fie implicată în ancheta ce urmează.

„Când fiul lor este răpit, un candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles și soția sa se trezesc atrași într-o rețea de înșelăciuni. În timp ce se străduiesc să strângă banii pentru răscumpărare, sunt forțați să ia decizii care le-ar putea destrăma lumea”, se arată în descrierea oficială a filmului pe care Netflix urmează să îl lanseze pe platforma sa în data de 9 octombrie.

„Animals”, un nou film Netflix rezultat în urma colaborării dintre Ben Affleck și Matt Damon

Affleck face parte, de asemenea, din echipa de producători a filmului, alături de prietenul și partenerul său de lungă durată, Matt Damon.

Noul film este cel mai recent proiect al companiei de producție Artists Equity, fondată de Damon, în vârstă de 55 de ani, și Affleck.

„Animals” continuă colaborarea celor doi cu Netflix, după „The Rip”, thrillerul polițist lansat de Netflix la începutul anului trecut, cu Affeck și Damon în rolurile principale. Artists Equity s-a aflat, de asemenea, în spatele filmelor „The Accountant 2” și „The Kiss of the Spider Woman”, lansate de asemenea anul trecut.

„Animals”, în care mai joacă Adriana Paz, Ray Fisher, Matt Gerald, Jacob Estrada și Luis Gerardo Méndez, va avea parte de o lansare cinematografică limitată înainte de a intra pe Netflix în data de 9 octombrie.