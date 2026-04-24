Benjamin Netanyahu dezvăluie că a primit tratament după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată în fază incipientă, dar a ținut diagnosticul secret

Raportul medical anual al premierului israelian publicat vineri a dezvăluit că i-a fost extirpată o tumoare malignă. Imediat după publicare, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o postare în care spune că problema a fost rezolvată și că se află „într-o stare fizică excelentă”, relatează BBC.

Într-o postare pe X, Netanyahu a afirmat că, în timpul controalelor medicale de rutină efectuate după o operație reușită pentru o mărire benignă a prostatei, medicii au descoperit o tumoare malignă în stadiu incipient.

Tratamentul „a eliminat problema și nu a lăsat nicio urmă”, a adăugat el.

Netanyahu a spus că a solicitat amânarea publicării dosarului său medical, astfel încât acesta să nu fie făcut public în timpul războiului cu Iranul, pentru a împiedica Teheranul să răspândească „și mai multă propagandă falsă împotriva Israelului”.

Liderul israelian în vârstă de 76 de ani a spus că a suferit operația inițială pentru o mărire benignă a prostatei în 2024 și a fost supus unui control medical de rutină. „O mică pată de mai puțin de un centimetru” a fost descoperită în timpul celui mai recent control medical.

„Am avut o problemă medicală minoră cu prostata, care a fost complet tratată. Slavă Domnului, am lăsat-o în urmă”, a spus el.

Netanyahu a mai spus că a ales să se supună tratamentului deoarece „când primesc informații la timp despre un potențial pericol, vreau să îl abordez imediat”.

