Benjamin Netanyahu spune că le va „permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze din enclava asediată

Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internațional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„În Siria, milioane au plecat (…), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat… Și dintr-o dată ei (comunitatea internațională) decid că în Gaza civilii trebuie închiși? Dați-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă și, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc”, a pledat prim-ministrul israelian.

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece și asta se întâmplă (…)”, a spus el.

„Discutăm cu mai multe posibile țări gazdă, nu pot intra în detalii aici (…) Însă cel mai natural lucru pentru toți cei care își exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni și vor să-i ajute este să le deschidă ușile”, a subliniat premierul israelian.

Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcării Hamas și Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane și alte cel puțin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Israelul vrea să numească un afacerist palestinian ca guvernator în Gaza

Ziarul israelian Yedioth Ahronoth (Ultimele ştiri) a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului, relatează DPA, preluată de Agerpres.

O iniţiativă în spatele uşilor închise îl promovează pe omul de afaceri palestinian Samir Hulileh ca posibil guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea războiului, a precizat publicaţia israeliană.

Hulileh va acţiona sub auspiciile Ligii Arabe şi este acceptat atât de Israel, cât şi de Statele Unite, precizează sursa citată. Scopul este de a pregăti tranziţia către o noua administraţie în Fâşia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat recent că unul dintre principiile pentru încheierea războiului a fost instituirea unui guvern civil cu o atitudine paşnică faţă de Israel, fără implicarea organizaţiei militante palestiniene Hamas sau a Autorităţii Palestiniene (AP).

Hulileh locuieşte în Ramallah şi este un cunoscut economist şi lider politic şi economic în cadrul Autorităţii Palestiniene, a relatat Yedioth Ahronoth. El a deţinut mai multe funcţii de conducere şi este considerat un apropiat al miliardarului americano-palestinian Bashar Masri, cunoscut pentru relaţiile sale bune cu administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Hulileh a declarat pentru postul de radio palestinian Ajyal că este gata să-şi asume responsabilitatea pentru Gaza. Cu toate acestea, nu ar face acest lucru fără aprobarea Autorităţii Palestiniene.