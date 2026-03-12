VIDEO Benzină cu doar un eurocent la o stație din Franța. Ce au făcut oamenii după ce au descoperit greșeala

În timp ce prețurile explodează la pompă din cauza războiului din Orientul Mijlociu, unii șoferi francezi au profitat săptămâna trecută de o reducere uriașă la plinul de benzină, relatează joi La Libre.

După cum au relatat mai multe publicații franceze, printre care Le Figaro, stația de benzină a unui hipermarket Carrefour din departamentul Essonne situat la sud de Paris a avut parte de o întâmplare neplăcută pe 5 martie 2026. Într-o parte a serii, litrul de benzină a fost afișat la prețul de 0,01 €.

Vestea s-a răspândit foarte repede, iar unele persoane au început să sosească și cu canistre. O înregistrare video publicată pe rețelele de socializare arată uluiala celui care filmează când contorul pompei înregistra într-adevăr doar 0,01 eurocenți pentru fiecare litru turnat în canistre.

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

Eroarea a putut fi corectată de magazinul Carrefour „rapid, în cursul serii”, afirmă Le Figaro. Ziarul francez explică de asemenea că eroarea de preț a fost cauzată de o greșeală de tastare în condițiile în care prețul carburanților este introdus manual în fiecare zi de angajații magazinului.

Până la remedierea erorii mai mulți șoferi au avut astfel timp să facă plinul pentru mai puțin de un euro. Însă situația s-ar putea întoarce împotriva lor, în cazul în care Carrefour ar decide acest lucru. Având în vedere că eroarea de la pompă era evidentă, lanțul de supermarketuri ar putea cere clienților să ramburseze diferența.

Totuși, potrivit Le Figaro, compania nu va face acest lucru.

FOTO: Flynt / Dreamstime.com.