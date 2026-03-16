Unde pot fi văzute în streaming filmele premiate cu Oscar în 2026. Platforma care a avut o seară de vis

Câștigătorii Premiilor Oscar din 2026 au fost anunțați duminică seară la Hollywood, la a 98-a gală organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului. Legendarul studio de film Warner Bros și platforma sa de streaming HBO Max au avut toate motivele de bucurie.

După cum se așteptau specialiștii, gala de anul acesta a fost aproape o competiție în doi în ceea ce privește categoriile majore de la Premiile Oscar, între „Sinners”, apreciatul film de groază al regizorului Ryan Coogler, și „One Battle After Another”, thrillerul de satiră politică regizat de Paul Thomas Anderson.

Marele câștigător a fost în cele din urmă filmul lui Anderson cu Leonardo DiCaprio și Sean Penn. Acesta a câștigat șase statuete, inclusiv cele pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor într-un rol secundar (pentru Penn) și cel mai bun scenariu adaptat.

„Sinners”, în schimb, și-a adjudecat prin Michael B. Jordan Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal și cel pentru cel mai bun scenariu adaptat, acordat lui Coogler.

După cum era de așteptat, „Sinners” a câștigat de asemenea Premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, decernat compozitorului suedez Ludwig Goransson. Filmul a triumfat de asemenea la categoria pentru cea mai bună imagine, acordat cineastei americane de origine filipineză Autumn Durald Arkapaw.

Trei filme de top premiate cu Oscarul în 2026 sunt în streaming pe HBO Max

Chiar dacă Jordan, în vârstă de 39 de ani, a devenit unul dintre puținii actori afro-americani din istorie premiați cu Oscarul, pentru „Sinners” rezultatul poate fi considerat ușor dezamăgitor, având în vedere că în luna ianuarie obținuse nu mai puțin de 16 nominalizări la Premiile Oscar, un record absolut.

Însă, indiferent care ar fi fost rezultatul, pentru studioul Warner Bros situația era una de tip „win-win”, ambele filme fiind producții ale sale. Drept urmare, ele pot fi văzute în streaming pe platforma HBO Max a conglomeratului mai larg Warner Bros Discovery, ce urmează să fie cumpărat de Paramount Skydance după ce afacerea încheiată cu Netflix anul trecut a căzut.

Un alt motiv de bucurie pentru șefii de la Warner Bros a reprezentat-o triumful actriței veterane Amy Madison la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. Și aici a fost o cursă interne între actrițe din filme produse sau distribuite de Warner Bros, Madison concurând cu Wunmi Mosaku („Sinners”) și Teyana Taylor („One Battle After Another)”.

Însă victoria actriței în vârstă de 75 de ani a scos în evidență un alt titlu disponibil pe HBO Max, filmul de groază „Weapons” în care Madison oferă o interpretare înfiorătoare. Povestea filmului pornește de la un grup de elevi din aceeași clasă care dispar deodată în condiții misterioase.

Victoriile de la gala Premiilor Oscar au încununat un an 2025 de vis pentru studioul Warner Bros, care a avut nu mai puțin de 9 filme consecutive care au debutat pe primul loc la box office-ul nord-american. Seria întreruptă abia recent de filmul „The Bride!” a ajutat studioul să depășească în 2025 pentru prima oară în acest deceniu pragul de încasări totale de 4 miliarde de dolari.

Netflix a câștigat în 2026 Oscarul pentru cel mai bun film de animație

Dacă pentru Warner Bros și HBO Max a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost una de vis, nu același lucru s-ar putea spune și despre Netflix. Însă specialiștii nu vedeau șanse foarte mari pentru producțiile sale la categoriile majore de la Oscaruri, după ce „Jay Kelly”, filmul cu George Clooney pe care compania americană de streaming a mizat să fie marele său pretendent în 2026, a avut parte de recenzii mixte și nu a obținut în cele din urmă nicio nominalizare.

Dar șefii Netflix au avut la rândul lor măcar un motiv major de bucurie, filmul fenomen „KPop Demon Hunters” (Fetele KPop – La vânătoare de demoni), o aventură fantasy despre un grup de fete ce protejează lumea de demoni prin muzica lor, câștigând Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj de animație.

A fost un succes răsunător având în vedere că principalul concurent a fost „Zootropolis 2”, titlul Disney care a devenit anul trecut filmul de animație cu cele mai mari încasări din istoria Hollywood, cu vânzări de bilete de peste 1,86 miliarde de dolari. „KPop Demon Hunters” este în schimb cel mai vizionat film din istoria Netflix, competiția între ele la Oscaruri în 2026 reflectând discuția mai amplă despre lansarea lungmetrajelor în sălile de cinema sau pe o platformă de streaming.

A fost de asemenea o cursă între o producție a celei mai mari platforme de streaming și studioul cu cele mai mari încasări de la Hollywood, Disney vânzând bilete în valoare de peste 6 miliarde de dolari în 2025.

Celălalt titlu major al Netflix premiat la gala ce a avut loc la Hollywood în seara zilei de 15 martie a fost „Frankenstein”, noua versiune a poveștii clasice, de data aceasta în regia aclamatului cineast mexican Guillermo del Toro, cu Oscar Isaac, Jacob Elordi și Mia Goth în rolurile principale.

„Frankenstein” a câștigat trei Premii Oscar: pentru cel mai bun design de producție, cele mai bune costume, și cel mai bun machiaj și hairstyling.

Netflix a luat în 2026 și două Oscaruri pentru scurtmetraje

O altă producție premiată cu Oscar ce poate fi văzută pe Netflix este „All the Empty Rooms”, care le-a adus producătorilor săi statueta pentru cel mai bun scurtmetraj documentar.

Acesta îi urmărește pe jurnalistul Steve Hartman și fotograful Lou Bopp, care pornesc într-o călătorie prin Statele Unite pentru a imortaliza dormitoarele copiilor uciși în atacuri armate comise în școli.

Într-o situație extrem de rară în istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat în 2026 pentru două producții aflate „la egalitate”.

Prima este „The Singers”, un scurtmetraj de comedie muzicală care include o distribuție descoperită prin videoclipuri virale și casting stradal. Bazat pe o povestire rusească din secolul al XIX-lea de Ivan Turgenev, filmul prezintă un duel improvizat de cântat între clienți împovărați de greutăți într-un pub.

Filmul care i-a adus Oscarul cineastei de origine română Natalie Musteață poate fi văzut pe YouTube

Celălalt scurtmetraj premiat cu Oscar anul acesta este „Two People Exchanging Saliva”, o producție Canal+/The New Yorker în regia cineastei de origine română Natalie Musteață și a lui Alexandre Singh, partenerul ei.

Musteață și-a construit cariera în Statele Unite, țară în care a emigrat alături de familia sa născută în România. Ea trăiește și lucrează astăzi la New York.

Potrivit site-ului specializat pe cinema Urban.ro, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană înainte de a face film. Are un doctorat în istoria artei și a lucrat ani de zile în mediul academic și muzeal, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.

„Într-o societate în care sărutul se pedepsește cu moartea, iar oamenii plătesc pentru lucruri primind palme peste față, Angine, o femeie nefericită, face cumpărături compulsiv într-un magazin universal. Acolo, devine fascinată de o vânzătoare jucăușă. În ciuda interdicției de a săruta, cele două se apropie, stârnind suspiciunile unui coleg gelos”, afirmă descrierea de pe IMDb a scurtmetrajului lui Musteață și Singh.

Povestea filmului în limba franceză este plasată într-o lume distopică și nu se referă la vreo țară anume. Filmul poate fi văzut integral, gratuit, pe YouTube:

Filmul „Avatar: Fire and Ash” e disponibil în streaming pe Disney+

Pe platforma de streaming a Disney poate fi văzut „Fire and Ash”, filmul „Avatar” de anul trecut al regizorului James Cameron. De altfel, toate filmele „Avatar” ale lui Cameron pot fi văzute pe Disney+, în baza parteneriatului pe care gigantul american al divertismentului îl are cu Lightstorm Entertainment, compania de producție fondată de regizor.

„Avatar: Fire and Ash” a câștigat în 2026 Premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, confirmând încă o dată statutul lui Cameron în pionier al acestui domeniu. Chiar dacă nu a primit mai multe premii la gala Oscarurilor, el a fost un succes la box office pentru Disney, obținând încasări de peste 1,48 miliarde de dolari.

Alte filme premiate cu Oscarul în 2026, precum „Hamnet”, care i-a adus actriței britanice Jessie Buckley premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, sau „Mr. Nobody Against Putin”, cel mai bun documentar, nu au apărut încă în streaming sau au fost achiziționate de platforme care nu sunt disponibile în România.

În schimb, „Sentimental Value”, ales drept cel mai bun film străin la a 98-a gală a Premiilor Oscar, încă poate fi văzut în unele cinematografe din România, după ce a avut premiera generală în data de 15 ianuarie.

„Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante”, afirmă descrierea publicată de Cinemagia.ro.

Gustav este jucat de cunoscutul actor suedez Stellan Skarsgård, premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării sale din filmul în care joacă alături de Elle Fanning, Renate Reinsve și Inga Ibsdotter Lilleaas, printre alții.

În total, „Sentimental Value” a fost nominalizat la 9 premii Oscar, în spatele doar a „Sinners” și „One Battle After Another”, însă a triumfat în cele din urmă doar la cea pentru cel mai bun film străin.

FOTO articol: Rafael Henrique / Dreamstime.com.