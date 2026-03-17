„Benzinăriile au secat la propriu”. Slovacia ia în calcul să le vândă diesel șoferilor străini la „un preț complet diferit”

Autoritățile slovace iau în considerare o reglementare prin care să stabilească prețuri mai mari pentru motorină la pompele de combustibil pentru șoferii străini sau să le limiteze posibilitatea de realimentare, conform anunțului făcut marți de Robert Fico, a scris Reuters.

Fico a declarat că reprezentanții rafinăriei Slovnaft, parte a grupului ungar de petrol și gaze MOL MOLB.BU, au informat guvernul că în unele districte din nordul țării, de la granița cu Polonia, prețurile mai mici la motorină de pe partea slovacă a frontierei au dus la o înmulțire a achizițiilor.

În unele cazuri, a spus premierul slovac, „benzinăriile au secat la propriu”.

Prețul pentru șoferii străini „ar putea corespunde cu cel din țara lor de origine”

Premierul Fico a spus că prețul carburanților din Slovacia ar trebui să fie „la un nivel comparabil” cu cel din celelalte state ale Grupului de la Vișegrad, din care mai fac parte Ungaria, Polonia și Cehia.

„În ceea ce privește Austria, vrem să fim mai ieftini”, a adăugat el, citat de agenția slovacă de știri TASR.

El a spus că guvernul slovac a fost de acord cu Slovnaft că eventuale limite de realimentare vor rămâne la discreția retailerilor.

„Străinii vor trebui să cumpere motorină la un preț care ar putea corespunde cu cel din țara lor de origine; cu alte cuvinte, va exista un preț complet diferit. Putem face asta. Legislația aplicabilă ne permite acest lucru, iar experții juridici evaluează acum dacă vom adopta o astfel de reglementare”, a mai declarat Robert Fico.

Guverne din toată lumea sunt îngrijorate de o creștere a prețurilor la carburanți ca urmare a războiului din Iran.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibil, în timp ce principala rafinărie din Polonia, Orlen, și-a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor. Slovacia evitase până acum să ia măsuri, bazându-se pe autoreglementarea vânzătorilor, care pot, de asemenea, să limiteze volumele.

În România, premierul a spus, duminică, la Digi24, că Guvernul va interveni în privința prețurilor la carburanți dacă „lucrurile nu se vor linişti” şi se va ajunge „la un nivel care efectiv va crea probleme”. Marți dimineață, prețul motorinei a crescut cu peste 15 bani pe litru, scumpirea ajungând chiar la 22 de bani în unele stații de distribuție. La benzină, scumpirile sunt de peste 10 bani pe litru.

