Cele mai mari scumpiri la pompă de la începutul războiului din Iran / Prețul motorinei a crescut chiar și cu 22 de bani pe litru marți dimineață

Prețul carburanților în benzinăriile din România a crescut marți dimineață cu peste 15 bani pe litru în cazul motorinei, scumpirea ajungând chiar la 22 de bani în unele stații de distribuție. La benzină, scumpirile sunt de peste 10 bani pe litru.

Astfel, în stațiile Petrom, motorina standard a ajuns să costă 9,10 – 9,11 lei pe litru, la Rompetrol – 9,21 lei pe litru, iar, la OMV – 9,24 lei pe litru. Motorina standard este cel mai vândut carburant din România.

În ceea ce privește motorina premium, potrivită pentru mașinile de mare putere, aceasta a ajuns la 9,52 la Petrom, 9,76 lei la Rompetrol și 9,80 lei în stațiile OMV.

În ceea ce privește benzina, aceasta costă 8,59 lei pe litru la Petrom și 8,72 de lei la OMV pentru cea standard și între 9,16 lei (Petrom) și 9,47 lei (Rompetrol) pentru cea premium, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Guvernul ia în calcul plafonarea prețurilor la pompă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Guvernul pregătește mai multe scenarii pentru a contracara scumpirile din benzinării.

Ministerul Energiei propune două măsuri de natură fiscală. Prima dintre ele este adoptarea unei ordonanțe de urgență privind declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

În baza acestei ordonanțe s-ar putea impune un preț maximal pentru benzină și motorină, preț care să fie actualizat lunar prin hotărâre de Guvern. Plafonul propus deocamdată de Ministerul Energiei este de 8,41 lei/ litru la benzina standard și 8,86 lei/ litru la motorina standard.