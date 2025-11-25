Îmbătrânirea populației e o bombă cu ceas și spune că măsurile de încurajare a natalității nu funcționează nicăieri în Europa, avertizează BERD

Țările trebuie să acționeze acum pentru a împiedica ca încetinirea creșterii populației să afecteze grav perspectivele lor economice pe termen lung, a declarat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marți și citat de Reuters.

Raportul arată că îmbătrânirea populației a început deja să frâneze creșterea economică în unele state și că în Europa emergentă scăderea ponderii persoanelor de vârstă activă este prognozată să reducă anual creșterea PIB-ului pe cap de locuitor cu o medie de aproape 0,4 puncte procentuale între 2024 și 2050.

Prin „Europa emergentă” BERD se referă în general la țările baltice, cele din Balcani și Europa de Est, inclusiv România.

„Chiar și astăzi, demografia erodează creșterea nivelului de trai și va reprezenta un vânt potrivnic pentru creșterea PIB-ului în viitor”, a declarat pentru Reuters Beata Javorcik, directorul economic al BERD.

Ea a avertizat de asemenea că națiunile post-comuniste „îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”, vârsta mediană ajungând la 37 de ani într-un moment în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este de 10.000 de dolari.

BERD spune că alegătorii tineri trebuie să înțeleagă schimbările demografice

Raportul indică o serie de factori care determină scăderea ratei natalității – de la schimbări ale normelor sociale până la diminuarea câștigurilor profesionale ale femeilor ca urmare a maternității.

Javorcik a mai avertizat că, deși aproape toate țările din aria BERD aplică unele stimulente pentru creșterea natalității, aceste măsuri nu au produs o schimbare semnificativă și durabilă în nicio țară.

Raportul mai notează că migrația la nivelul necesar pentru a contracara scăderea natalității nu este acceptabilă politic în majoritatea țărilor, iar cei mai mulți cetățeni sunt „ambivalenți” în privința creșterii utilizării inteligenței artificiale (AI) pentru îmbunătățirea productivității.

Principalul instrument, a spus Javorcik, este ca oamenii să muncească mai mult timp – ceea ce ar necesita și un anumit nivel de recalificare și, posibil, modificări ale schemelor de pensii.

„Avem nevoie de o discuție matură cu alegătorii despre situația reală, pentru că oamenii tind de obicei să subestimeze importanța tendințelor demografice”, a spus ea.

„Trebuie să informăm, în special alegătorii tineri, deoarece ei sunt cei care vor duce povara schemelor de pensii bazate pe principiul solidarității între generații”, a subliniat directoarea de la BERD.

Liderii țărilor au devenit mai bătrâni decât populația în ansamblul său

O altă problemă identificată de BERD este că niciuna dintre măsurile care pot compensa scăderea natalității nu este populară din punct de vedere politic.

Dar raportul constată că îmbătrânirea populației, și a liderilor, îngreunează situația, deoarece aceștia preferă protejarea bugetelor pentru pensii și restricționarea migrației.

În economia medie la nivel global, liderul unei țări are acum 60 de ani – cu 19 ani mai mult decât vârsta mediană pentru adulți. În regimurile autocrate acest decalaj s-a lărgit de la 19 ani în 1960 până la 26 de ani în 2023.

Javorcik a mai declarat pentru Reuters că cele mai noi state membre ale BERD, inclusiv țări tinere și în creștere precum Nigeria, ar trebui să se concentreze pe facilitarea creării de locuri de muncă și pe extinderea sectorului privat, deoarece „cronometrul ticăie” la bomba cu ceas reprezentată de îmbătrânirea populației.

„Acest dividend demografic de care se pot bucura este trecător”, a spus ea, indicând scăderea natalității în alte părți ale Africii. „Deci există doar o fereastră de oportunitate, iar aceste țări trebuie să o valorifice”, a subliniat Beata Javorcik.