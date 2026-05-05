Berea care a ajuns la mare căutare în Franța după o somație din partea lui Yoko Ono, văduva lui John Lennon

În urma unei somații transmise de Yoko Ono – văduva lui John Lennon, solistului fostei trupe The Beatles -, o berărie franceză a vândut în doar câteva zile mai multe mii de beri „John Lemon”, pe care nu va mai putea să le comercializeze după data de 1 iulie, a anunțat marți acest producător.

Acum cinci ani, acea fabrică de bere a căutat un nume pentru un sortiment de bere blondă cu ghimbir și lămâie. „Ne-am gândit că „John Lemon” era un nume cool”, a declarat Aurelien Picard, patronul fabricii „Brasserie de l’imprimerie” din Bannalec, o localitate din vestul Franței, relatează France Presse și Agerpres.

„Suntem o fabrică de bere care există de 10 ani și facem jocuri de cuvinte cu numele berilor noastre”, a explicat el.

În catalogul acestui producător, pot fi remarcate o bere „blondă parfumată”, denumită „Jean-Gol Potier”, aluzie la celebrul creator de modă Jean Paul Gaultier, o bere „brună de contrabandă”, numită „Mireille Mafieux” și care face trimitere la o celebră cântăreață franceză, precum și o bere „roșcată care pătează”, intitulată „Yvette Orniere”, care amintește de o faimoasă acordeonistă, toate fiind însoțite de desene care imită aspectul acestor personalități.

Dar, la sfârșitul lunii martie, un cabinet de avocatură olandez i-a trimis fabricii de bere o somație de încetare a comercializării sortimentului „John Lemon”, în caz contrar acesta riscând să plătească amenzi importante către fundația lui Yoko Ono, care are menirea de a proteja imaginea lui John Lennon.

„Erau menționate amenzi de 100.000 de euro și penalități cuprinse între 150 și 1.000 de euro pe zi dacă nu acționam în sensul revendicării lor, dacă nu ne opream. Practic, ne-au cerut să retragem toate produsele noastre de la vânzare și să oprim imediat distribuția mărcii care era protejată”, a relatat Aurelien Picard.

În cele din urmă, după un schimb de corespondență, producătorul de bere, care își vinde produsele către crame, magazine alimentare și restaurante pe o rază de 40 de kilometri, a obținut permisiunea de a-și vinde cele 5.000 de sticle aflate încă în stoc până la data de 1 iulie.

Aurelien Picard, patronul fabricii de bere „Brasserie de l’imprimerie” din Bannalec, Franța, arătând o sticlă din sortimentul său de bere blondă cu lămâie „John Lemon”, care va fi retras de la 1 iulie 2026. Credit foto: Fred Tanneau / AFP / Profimedia

Numai că publicitatea generată de acest scandal i-a accelerat vânzările: majoritatea berilor în cauză au fost vândute în doar câteva zile.

„A fost o nebunie. Ne-au rămas mai puțin de 1.000 de sticle. A existat ceva mai degrabă amuzant în nenorocirea care ne-a lovit”, a dezvăluit Aurelien Picard.

Acest producător de bere, care are doi angajați și care vinde între 50.000 și 80.000 de sticle pe an, caută de acum un nou nume pentru sortimentul său de bere blondă răcoritoare. El voia să o numească „Jaune Lemon”, însă avocații olandezi i-au răspuns că „acel nume era prea apropiat de John și că orice aluzie vizuală la domnul John Lennon era interzisă”, a mai spus antreprenorul francez.