Bienala de la Veneția – Solicitări de demisii și finanțarea de la UE, în pericol

„Neutralitatea” Bienalei de la Veneția privitor la participarea Israelului și Rusiei la ediția de anul acesta stârnește indignare, solicitări de demisii și pune în pericol o finanțare majoră venită din partea Uniunii Europene. În plus, ridică probleme la nivel de securitate.

O scrisoare deschisă publicată de un grup de activiști care solicită excluderea Israelului de la Bienala de la Veneția a fost semnată de aproximativ 200 de artiști și curatori participanți, în timp ce ministrul Culturii din Italia cere demisia reprezentantului guvernului din Consiliul de Administrație al evenimentului, Tamara Gregoretti, pe fondul unei dispute politice tot mai aprinse cu privire la intenția Rusiei de a-și redeschide pavilionul la ediția expoziției de artă din 2026.

În același timp, Uniunea Europeană spune că ar putea retrage finanțarea acordată Bienalei în cazul în care evenimentul va continua să găzduiască Rusia.

Sute de artiști și curatori vs. Israel

În urmă cu câteva săptămâni, grupul activist Art Not Genocide Alliance (ANGA), condus de artiști, solicita Bienalei să excludă Israelul din evenimentul din acest an până când statul „va fi adus în fața justiției pentru crimele sale”. Grupul a avertizat că, dacă Israelul nu va fi eliminat, va mobiliza „un boicot total” al artiștilor și publicului.

Săptămâna aceasta, o scrisoare deschisă prin care este solicitat Bienalei să împiedice participarea Israelului la expoziția din acest an a fost semnată de aproximativ 200 de artiști, curatori și profesioniști din domeniul artistic participanți.

Printre semnatarii scrisorii se numără Gabe Beckhurst Feijoo și Rasha Salti, doi membri ai echipei curatoriale însărcinate cu realizarea viziunii regretatei curatoare Koyo Kouoh.

