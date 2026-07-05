Bilanț negru pe străzile din București: Aproape 1.000 de victime în ultimii 5 ani / 2 din 5 accidente grave se produc pe trecerea de pietoni

Aproape 500 de pietoni au fost găsiți vinovați de producerea unor accidente rutiere grave în București în ultimii 5 ani, în timp ce neacordarea de prioritate la „zebră” de către șoferi rămâne a doua mare cauză a tragediilor de pe străzi.

Datele transmise la solicitarea HotNews de Poliția Capitalei, care acoperă perioada 2021 – primele patru luni din 2026, arată o realitate sumbră: 971 de victime, dintre care 166 și-au pierdut viața, iar 772 de persoane au fost rănite grav pe străzile din București.

Două din cinci accidente grave s-au produs pe trecerile de pietoni.

2024, un an negru pe străzile din București

În perioada 2021 – primele patru luni din 2026 pe străzile din București au avut loc 896 de accidente grave.

„Categoria cea mai vulnerabilă de participanți la trafic o reprezintă pietonii, iar principalele cauze ale accidentelor sunt indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecere pietonilor, urmate de viteza neadaptată și abaterile săvârșite de bicicliști și utilizatori de trotinete.” a precizat către HotNews Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Statisticile arată un raport tragic între pietonii care traversează neregulamentar și șoferii care ignoră trecerile de pietoni.

„Aproximativ 490 de pietoni au fost găsiți exclusiv vinovați de producerea unor accidente rutiere grave în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2025”, susține Poliția Capitalei.

În aceeași perioadă, două din cinci accidente grave, adică 375, s-au produs pe trecerea de pietoni din cauza neacordării priorității de către șoferi.

În primele patru luni ale acestui an, 15 accidente grave s-au produs din cauza indisciplinei pietonilor, iar 15 din cauza neacordării de proioritate de către șoferi la trecerile de pietoni.

Cel mai sângeros an pe străzile din București a fost 2024, când indisciplina pietonilor a provocat 106 accidente soldate cu 31 de morți.

De cealaltă parte, șoferii grăbiți au provocat sute de drame, în anul 2021, de exemplu, 80 de accidente soldându-se cu 17 morți și 63 de răniți grav.

Cauzele accidentelor grave din Capitală

În anul 2021 au fost înregistrate 99 de accidente care au avut drept cauză indisciplina pietonală soldate cu 23 de persoane decedate, 76 de persoane rănite grav și 4 persoane rănite ușor. Totodată, 80 de accidente au fost generate de neacordarea priorității de trecere pietonilor, soldate cu 17 persoane decedate, 63 de persoane rănite grav și 2 persoane rănite ușor.

În anul 2022 au fost înregistrate 102 accidente care au avut drept cauză indisciplina pietonală soldate cu 13 persoane decedate, 90 de persoane rănite grav și 2 persoane rănite ușor. Neacordarea priorității de trecere pietonilor a generat 82 de accidente grave, soldate cu 14 persoane decedate, 70 de persoane rănite grav și 2 persoane rănite ușor.

În anul 2023 au fost înregistrate 102 accidente care au fost generate de indisciplina pietonală, soldate cu 21 de persoane decedate, 81 de persoane rănite grav și 4 persoane rănite ușor. Neacordarea priorității de trecere pietonilor a reprezentat cauza generatoare a 74 de accidente grave, soldate cu 7 persoane decedate, 68 de persoane rănite grav și 3 persoane rănite ușor.

În anul 2024 au fost înregistrate 106 accidente care au avut drept cauză generatoare indisciplina pietonală soldate cu 31 de persoane decedate, 75 de persoane rănite grav și 7 persoane rănite ușor. Totodată, 80 de accidente au fost generate de neacordarea priorității de trecere pietonilor, soldate cu 11 persoane decedate, 69 de persoane rănite grav și 5 persoane rănite ușor.

În anul 2025 au fost înregistrate 82 de accidente care au avut drept cauză generatoare indisciplina pietonală, fiind înregistrate 15 persoane decedate, 68 de persoane rănite grav și 7 persoane rănite ușor. Neacordarea priorității de trecere pietonilor a generat 59 de accidente grave, soldate cu 7 persoane decedate, 54 de persoane rănite grav și 4 persoane rănite ușor.

În primele 4 luni ale anului 2026 au fost înregistrate 15 accidente care au avut drept cauză generatoare indisciplina pietonală, soldate cu 7 persoane decedate, 8 persoane rănite grav și o persoană rănită ușor. De asemenea, 15 accidente au fost generate de neacordarea priorității de trecere pietonilor, soldate cu 15 persoane rănite grav și o persoană rănită ușor.

Peste 3.300 de permise auto anulate în ultimii 5 ani

În cazul accidentelor rutiere cu victime răspunderea este de natură penală, iar sancțiunile, inclusiv amenzile penale, acolo unde este cazul, sunt aplicate exclusiv de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, spune Poliția.

„Aşadar, anularea permiselor de conducere se realizează exclusiv în baza unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru anumite infracțiuni la regimul rutier sau Codul Penal. Menționăm faptul că, în perioada i ianuarie 2021 – 30 aprilie 2026, numărul permiselor de conducere anulate la nivelul municipiului București a fost de 570 în anul 2021, 594 în anul 2022, 602 în anul 2023, 955 în anul 2024, 652 în anul 2025 și 146 în primele 4 luni ale anului 2026.” a mai precizat pentru HotNews Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.