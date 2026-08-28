Bilanţul deceselor în urma alunecării de teren şi a viiturii din Nepal a ajuns la 469

Poliţia din Nepal a anunţat că bilanţul deceselor în urma viiturii din nordul Nepalului a crescut la 469, scrie BBC, citată de news.ro.

Există avertismente privind posibile noi inundaţii în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supravieţuitori ai viiturii care a ucis cel puţin 469 de persoane în această ţară.

În Trishuli, drumurile sunt acoperite de un strat gros de noroi, iar unele vehicule sunt pe jumătate îngropate.

Baricadele poliţiei blochează accesul în unele dintre zonele cele mai afectate, situate în apropierea albiilor râurilor, existând avertismente privind riscul unor noi inundaţii.

Numărul victimelor continuă să crească, în ceea ce a devenit cel mai grav dezastru din Nepal de la cutremurul din 2015.

De această dată, experţii cred că prăbuşirea unui gheţar ar fi putut declanşa inundaţiile.

Elicopterele survolează în continuare zona montană, căutând supravieţuitori şi transportând ajutoare.

Sute de oameni au fost salvaţi, inclusiv majoritatea celor 450 de persoane blocate într-un tunel din Trishuli.

Operaţiunile de salvare continuă.

Un torent puternic de apă, noroi şi resturi s-a revărsat miercuri dimineaţă cu viteză mare pe ambii versanţi ai frontierei montane dintre Nepal şi Tibet, teritoriu chinez.

O cameră de supraveghere instalată pe partea chineză a filmat un val de câţiva metri care a inundat şi a înghiţit în câteva secunde o clădire de şase etaje, în timp ce oamenii încercau să fugă.

Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), inundaţia a fost provocată de o prăbuşire a unui gheţar, de o asemenea violenţă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 şi alunecări de teren.