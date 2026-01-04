Bilanțul victimelor după intervenția SUA în Venezuela: Militari, dar și civili uciși în Caracas

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în atacul SUA asupra Venezuelei de sâmbătă, spune un oficial venezuelean din guvernul lui Maduro, potrivit The New York Times.

Oficialul a declarat că printre morți se află civili și personal militar. Cel puțin unul dintre civili a fost ucis într-un atac aerian al SUA în afara Caracasului, spune aceași sursă pentru NYT.

Imediat după atacul american, au început să apară detalii despre moartea unui civil venezuelean în Catia La Mar, o zonă costieră cu venituri mici, situată la vest de aeroportul din Caracas. Acolo, un atac aerian a lovit un complex de apartamente civile cu trei etaje și a distrus un perete exterior sâmbătă dimineața, în timp ce forțele americane atacau orașul.

Președintele Donald Trump a spus, vineri, la Fox News, că niciun soldat american nu a fost ucis. El a sugerat, însă, că unii membri ai armatei au fost răniți.

„Faptul că nimeni nu a fost ucis este incredibil”, a spus președintele SUA. „Doi bărbați au fost răniți, dar s-au întors și sunt în stare bună”, a adăugat el.

Ulterior, șeful Statului Major General al SUA, generalul Dan Caine, a declarat într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, alături de Trump,că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l extrage pe președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost atacate. El a spus că un elicopter a fost lovit, dar „a rămas în stare de zbor” și că toate aeronavele americane „s-au întors acasă”.

Doi oficiali americani, care au vrut să rămână anonimi, au declarat pentru publicația americană că aproximativ șase soldați au fost răniți în cadrul operațiunii de capturare a președintelui venezuelean.

