Președintele Consiliului European: „Rusia este singurul câștigător al războiului din Iran”. Explicațiile lui Costa

Rusia a fost până acum singurul câștigător al războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al diminuării atenției acordate războiului său împotriva Ucrainei, a declarat marți președintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de Reuters.

„Până acum, există un singur câștigător în acest război – Rusia”, a afirmat Costa într-un discurs în fața ambasadorilor UE de la Bruxelles.

„Ea obține noi resurse pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei pe măsură ce prețurile la energie cresc. Profită de deturnarea capacităților militare care altfel ar fi putut fi trimise pentru a sprijini Ucraina. Și beneficiază de atenția redusă acordată frontului ucrainean, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu ocupă centrul atenției”, a explicat liderul european.

Costa a subliniat necesitatea ca UE să protejeze ordinea internațională bazată pe norme, care, potrivit lui, este acum contestată de Statele Unite, dar și nevoia ca toate părțile din Orientul Mijlociu să se întoarcă la masa negocierilor.

„Libertatea și drepturile omului nu pot fi obținute prin bombe. Numai dreptul internațional le susține”, a afirmat el.

„Trebuie să evităm o escaladare suplimentară. O astfel de cale amenință Orientul Mijlociu, Europa și nu numai”, a mai spus Antonio Costa.