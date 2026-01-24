OFICIAL Se scumpește călătoria cu STB. Cât vor costa biletele și abonamentele, potrivit unui proiect

Tarifele percepute de Societatea de Transport București urmează să crească, arată un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Capitalei. Astfel, biletul pentru o călătorie se scumpește cu 66%, în timp ce abonamentul de 24 ore se va majora cu 75%.

Prețul unui bilent pentru o călătorie metropolitană urmează să crească de la 3 la 5 lei, potrivit proiectul, scrie Agerpres.

Proiectul prevede următoarele tarife: două călătorii metropolitane/90 de minute – 10 lei, zece călătorii metropolitane/90 de minute – 40 de lei, abonament metropolitan/24 ore – 14 lei, abonament metropolitan/72 ore – 30 de lei, abonament metropolitan/7 zile – 45 de lei, abonament metropolitan/1 lună – 100 de lei, abonament metropolitan redus 50%/1 lună – 50 de lei, abonament metropolitan/ 6 luni – 500 de lei, abonament metropolitan/12 luni – 900 de lei, călătorie la tarif special – supra-taxa – 200 de lei.

În ce privește titlurile de călătorie metropolitană integrată cu metroul, acestea vor avea următoarele tarife: o călătorie metropolitană și metrou/120 minute – 9 lei; două călătorii – 18 lei, 10 călătorii – 73 lei, abonament 24 ore – 22 lei, abonament 72 ore – 58 lei, abonament 7 zile – 82 lei, abonament o lună – 180 lei, abonament 6 luni – 900 lei, abonament un an – 1.600 lei.

Proiectul prevede acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiate cu operatorii regionali STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL.

Ultima scumpire, în 2021

Conform referatului de aprobare, politica tarifară pentru transportul public a fost modificată ultima dată în anul 2021.

În proiect se menționează că majorarea tarifelor are la bază necesitatea asigurării sustenabilității financiare a serviciului de transport public, precum și menținerea unui nivel corespunzător de calitate, siguranță și continuitate.

De asemenea, se mai precizează că în ultimii ani costurile de operare au crescut ”„semnificativ”, fiind generate în principal de: majorarea prețurilor la energie electrică, combustibil și utilități; creșterea costurilor cu piesele de schimb, materiale consumabile și servicii de mentenanță; creșteri salariale; creșterea inflației.

„Tarifele actuale ale titlurilor de călătorie nu au mai fost ajustate corespunzător evoluției costurilor reale de exploatare, ceea ce a condus la accentuarea dezechilibrului financiar dintre veniturile proprii ale operatorului și cheltuielile necesare desfășurării activității. În acest context, compensația acordata de Municipiul București a înregistrat o presiune constantă, fiind necesară identificarea unor măsuri de eficientizare și de creștere a veniturilor proprii”, prevede documentul.

Ciprian Ciucu a anunțat „măsuri nepopulare”

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat joi că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu STB, invocând o situaţie financiară „jenantă” a Primăriei.

„Vor fi și măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuțitul la os. Este foarte probabil – anunț în premieră – și este și necesar să creștem prețul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situația de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administrații, de instituții publice”, a precizat Ciprian Ciucu la Euronews România.

El a menționat că în luna ianuarie Primăria Capitalei a primit 317 milioane lei, din care a rămas cu 5 milioane.

„Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plățile și am plătit parțial subvenția – pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată – în ceea ce privește STB și Termoenergetica, în momentul de față mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a spus Ciucu.