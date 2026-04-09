Biletele pentru Jocurile Olimpice 2028 au fost puse în vânzare la nivel global. Cât costă cel mai ieftin bilet

Vânzarea de bilete pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 a fost lansată la nivel global joi, după o primă săptămână de pre-vânzări locale despre care organizatorii spun că a stabilit un record, semn al interesului ridicat pentru o ediție care se bazează în mare măsură pe finanțare privată, transmite Reuters.

Comitetul de organizare LA28 a anunțat că a vândut mai multe bilete în prima săptămână decât la orice altă ediție a Jocurilor Olimpice în perioada de debut a vânzărilor. Toate biletele din această etapă inițială au fost achiziționate de rezidenți din zonele Los Angeles și Oklahoma City, în pofida unor nemulțumiri legate de prețurile ridicate, taxele suplimentare și disponibilitatea limitată.

Organizatorii au anunțat că sute de mii de bilete la prețul de 28 de dolari (121,68 lei) — prezentate drept cele mai ieftine bilete olimpice din istoria modernă — au fost cumpărate rapid local, deși unii cumpărători s-au plâns de costurile ridicate, taxele suplimentare și disponibilitatea limitată.

„Succesul pre-vânzărilor pentru localnici vorbește de la sine”, a declarat directorul general al LA28, Reynold Hoover, într-un comunicat. „Suntem încântați de nivelul de interes și entuziasm pentru biletele la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.”

Lansarea vânzărilor la nivel global, denumită „Drop 1”, se desfășoară până pe 19 aprilie și este destinată fanilor selectați prin tragere la sorți, cărora li s-au alocat intervale orare pentru achiziție.

Sunt disponibile bilete pentru diverse probe olimpice, inclusiv pentru ceremoniile de deschidere și închidere.

Peste un milion de bilete la prețul de 28 de dolari vor fi puse în vânzare

Organizatorii au recunoscut că unii fani au avut parte de un șoc după campania de promovare a biletelor de 28 de dolari, descoperind că multe dintre cele mai ieftine locuri s-au epuizat rapid sau că unele probe au prețuri mult mai ridicate.

Allison Katz-Mayfield, vicepreședinte senior responsabil de veniturile din organizarea Jocurilor în cadrul LA28, a declarat pentru Reuters că situația nu este surprinzătoare, deoarece biletele cele mai accesibile sunt, în mod normal, primele care se vând.

„Am vrut să ne asigurăm că localnicii au acces la cele mai accesibile bilete, iar acest lucru s-a văzut în etapa de pre-vânzare”, a spus ea, adăugând că vor fi disponibile mai multe bilete ieftine în etapele următoare de vânzare.

Comitetul LA28 a precizat că, în total, peste un milion de bilete la prețul de 28 de dolari vor fi puse la dispoziția publicului. Aproape jumătate dintre toate biletele olimpice au prețuri sub 200 de dolari, iar peste trei sferturi, inclusiv pentru finale, costă sub 400 de dolari. Doar aproximativ 5% dintre bilete depășesc 1.000 de dolari, potrivit organizatorilor.

Katz-Mayfield a mai spus că cererea a depășit așteptările, încă din faza de înregistrare și până la prima etapă de vânzări. Ea a adăugat că, la momentul lansării globale, aproximativ o treime dintre biletele aflate încă la vânzare aveau prețuri sub 200 de dolari.

