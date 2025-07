VIDEO „Cea mai mare glumă din istoria tenisului profesionist”: Debutul miliardarului Bill Ackman la 59 de ani stârnește revoltă în lumea sportului

Tentativa miliardarului american Bill Ackman de a-și îndeplini visul din copilărie, un meci oficial în circuitul profesionist de tenis, a stârnit critici aprinse în rândul fostelor glorii ale sportului alb.

Ackman, în vârstă de 59 de ani și cu o avere estimată de Forbes la 9,5 miliarde de dolari, a debutat miercuri la dublu, la turneul Hall of Fame Open din Newport, SUA, într-un meci în care a făcut echipă cu fostul campion de dublu Jack Sock. El este un manager de fonduri care a sprijinit candidatura lui Donald Trump în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Cei doi au pierdut clar, 6-1, 7-5, în fața australierilor Omar Jasika și Bernard Tomic, în timp ce reacțiile foștilor jucători din circuitul profesionist au depășit cu mult scorul de pe tabelă. Imagini din timpul meciului, când Ackman s-a îmbrăcat într-un echipament complet alb, au stârnit rumoare și pe rețelele de socializare.

Fostul număr 1 mondial Andy Roddick a fost tranșant: „Aceasta a fost cea mai mare glumă pe care am văzut-o vreodată în tenisul profesionist”, a declarat el în podcastul său Served. „Hall of Fame are rolul de a celebra excelența în acest sport. Ce s-a întâmplat aici a fost o rușine.”

Roddick, care este membru activ al International Tennis Hall of Fame, a sugerat că participarea lui Ackman s-a datorat influenței și donațiilor acestuia către diferite organizații din tenis, inclusiv PTPA, sindicatul jucătorilor fondat înființat în 2020 de Novak Djokovic și Vasek Pospisil.

Deși oficialii turneului și cei ai ATP au declarat că nu a fost oferită nicio compensație financiară pentru acordarea wild card-ului, fostul campion american nu a fost convins: „La clubul meu sunt 50 de oameni care joacă mai bine decât el.”

Pentru Ackman, momentul a fost o provocare personală, pe care a descris-o pe rețeaua X, miliardarul precizând că a fost copleșit de emoții pe teren: „Îmi tremurau mâinile, brațul, corpul. Abia puteam să respir. Nu era vorba de o problemă fizică, ci pur și simplu trac. A fost prima mea experiență reală cu frica în fața publicului.”

Regulile ATP interzic clar acordarea unui wild card în schimbul banilor

Andy Roddick a mai pus sub semnul întrebării și nivelul de efort al celorlalți jucători, afirmând că meciul ar trebui să fie revizuit pentru aparenta sa lipsă de competitivitate. „A fost un singur om pe teren care chiar s-a străduit, iar acela era Ackman. Uitați-vă la înregistrare și veți vedea. A fost un dezastru.”

Ackman a recunoscut că adversarii săi jucat cu frâna de mână trasă pentru a nu-l umili și mai tare, lucru care, paradoxal, l-a făcut să se simtă și mai expus: „Simțeam că oponenții sunt reținuți, ceea ce a înrăutățit lucrurile. Am avut prea mult timp să gândesc între puncte.”

Miliardarul Bill Ackman. Sursă foto: Manuel Balce Ceneta / AP / Profimedia

Și Martina Navratilova, legendă a tenisului cu 18 titluri de Grand Slam la simplu, a comentat acid: „Se pare că îți poți cumpăra un wild card. Ce încredere trebuie să ai…”

Jurnalistul Jon Wertheim de la Sports Illustrated a fost și el dur: „Pentru un eveniment sportiv cu profesionisti si amatori ar fi fost ok. Dar pentru un eveniment oficial, cu puncte și premii în bani? E, în cel mai bun caz, total nepotrivit și lipsit de integritate.”

ATP a precizat pentru CNN că, potrivit regulamentului, turneele „nu pot primi compensații și jucătorii nu pot oferi compensații în schimbul unui wild card”.

Organizatorii turneului au insistat că s-au respectat regulile, iar invitația a venit la inițiativa lui Jack Sock, partenerul de dublu al lui Ackman, care beneficia el însuși de un wild card la turneu.