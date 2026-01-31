Bill Gates a avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul mariajului cu Melinda, și s-a tratat în secret cu medicamente, conform dosarelor Epstein / Reacția miliardarului
Acuzații grave referitoare la fondatorul Microsoft, Bill Gates, ies la iveală în documentele recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein.
Potrivit documentelor, Epstein a redactat într-un e-mail pe care și l-a trimis singur în iulie 2013 că Bill Gates a avut relații sexuale extraconjugale, relatează The New York Times.
Epstein a scris mesajele despre Gates la scurt timp după ce încercarea sa de a media o afacere între fundația lui Gates și JPMorgan Chase a eșuat, privându-l pe Epstein de ceea ce sperase că va fi o sursă importantă de venituri.
Într-unul dintre e-mailurile lui Epstein, scris în stilul unei însemnări de jurnal, infractorul sexual condamnat a scris că l-a ajutat pe Bill Gates să achiziționeze medicamente „pentru a face față consecințelor relațiilor sexuale cu fete ruse” și că i-a facilitat întâlniri amoroase cu femei căsătorite.
Într-un alt e-mail, Epstein l-a criticat pe Gates pentru că a ales să „ignore și să renunțe la prietenia noastră dezvoltată” de-a lungul a șase ani. El l-a acuzat pe Bil Gates că l-a abandonat pentru a-și păstra reputația. Într-unul dintre e-mailurile din 2013, Epstein a mai scris că „Melinda și Bill au fost prinși într-o dispută conjugală severă”.
Nu este clar dacă Epstein i-a trimis vreodată aceste e-mailuri lui Bill Gates.
Reacția dinspre Bill Gates
În urma acuzațiilor, un reprezentant al lui Bill Gates a catalogat afirmațiile ca fiind „complet false”.
„Aceste afirmații – venite din partea unui mincinos – sunt absolut absurde și complet false. Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și cât de departe ar merge pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima”, a transmis reprezentantului lui Bill Gates.
Anterior, într-un interviu acordat în 2021 la CNN, Bill Gates a calificat relația sa cu infractorul sexual drept „o greșeală imensă”.
De asemenea, a încercat să minimizeze importanța interacțiunilor sale cu Epstein, spunând că a luat masa de mai multe ori cu acesta, în speranța că îl va convinge să facă donații către Fundația Gates.
Relația lui Gates cu Epstein – care a început în jurul anului 2011, după ce Epstein a fost condamnat pentru prostituție cu o minoră – a fost unul dintre factorii care au determinat-o pe fosta sa soție, Melinda French Gates, să ceară divorțul.