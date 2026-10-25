Bill Gates prezice că urmează 20 de ani agitați înainte ca AI să ne aducă „adevărata abundență”

Bill Gates spune că inteligența artificială va crea în 20 de ani „adevărata abundență”, dar până la realizarea acestui obiectiv, va fi „o perioadă la fel de tumultoasă ca oricare alta din istoria omenirii”, relatează Business Insider.

„Marea mea îngrijorare o reprezintă această perioadă de tranziție de 20 de ani, în care vor exista câștigători și învinși și se vor produce multe perturbări”, a declarat cofondatorul Microsoft și filantropul miliardar în podcastului „Decoder”.

Gates a făcut ecou la îngrijorările tot mai mari cu privire la locurile de muncă din sectorul administrativ, afirmând că vânzările prin telefon, asistența telefonică și contabilitatea vor dispărea, întrucât AI va fi capabilă să le îndeplinească „mult mai ieftin, mult mai rapid și cu o precizie și mai mare”.

În ceea ce privește locurile de muncă din sectorul muncii manuale, acestea vor fi preluate de roboți umanoizi, a spus el.

„Dacă nu alegem să încetinim masiv sau să ne oprim, atunci vom avea roboți care pot construi case, cultiva alimente, efectua operații chirurgicale”, a spus Gates.

„Iar când inteligența artificială îmi va spune: «Nu, eu sunt mai bun decât tine, tu du-te să joci pickleball, iar eu mă ocup de asta» – ei bine, e cumva amuzant, dar, în același timp, nu e deloc amuzant”, a spus Gates.

Unde nu va putea întrece AI oamenii

Gates și-a împărtășit opinia pe care o susține de mult timp, și anume că munca este esențială pentru a oferi oamenilor un sens, o modalitate de a obține un venit, un motiv pentru a veni la serviciu în fiecare zi, o cale de a construi relații cu colegii și o cale de a crea lucruri și de a rezolva probleme.

El a sugerat că anumite activități, precum arta, sportul, gătitul și îngrijirea copiilor, ar putea fi rezervate într-o zi doar oamenilor, „chiar dacă AI ar putea face aceste lucruri mai bine”.

Gates a subliniat, de asemenea, că măsuri precum pensionarea anticipată și limitarea orelor de lucru ar putea contribui la menținerea unui anumit nivel de ocupare a forței de muncă umane.