Bill Gates, schimbare surprinzătoare despre schimbările climatice: „Nu înseamnă sfârșitul civilizației”

Bill Gates își exprimă recunoștința într-un discurs susținut pe 23 iunie 2025 la Berlin, unde i-a fost acordat Premiul Walther Rathenau pentru eforturile sale de susținere a sistemelor de sănătate publică din jurul lumii, FOTO: Jörg Carstensen / AFP / Profimedia Images

Miliardarul și filantropul Bill Gates le-a cerut marți liderilor mondiali, înaintea conferinței climatice COP30, să ia măsuri în vederea adaptării la fenomenele meteorologice extreme și să se concentreze pe îmbunătățirea sistemelor de sănătate, mai degrabă decât pe atingerea țintelor de reducere a temperaturii, relatează Reuters.

COP30 va avea loc în Brazilia între 10 și 21 noiembrie în orașul-port Belem, situat în regiunea inferioară a Amazonului. Țările urmează să prezinte angajamente climatice naționale actualizate și să evalueze progresele înregistrate în privința obiectivelor privind energia regenerabilă, stabilite la summiturile anterioare.

Lumea a petrecut ultimul deceniu lucrând pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris. Acesta viza limitarea încălzirii globale până la mijlocul secolului la un nivel semnificativ sub 2 grade Celsius – un obiectiv care rămâne însă departe de a fi atins.

Deși schimbările climatice sunt grave, ele „nu înseamnă sfârșitul civilizației”, a scris Gates pe blogul său personal. El a afirmat că, mai degrabă decât să se concentreze pe temperatură ca principal indicator al progresului în eforturile privind clima, omenirea ar trebui să-și consolideze reziliența climatică prin întărirea sănătății și prosperității.

El a cerut o schimbare de perspectivă, spre îmbunătățirea bunăstării umane – în special în regiunile vulnerabile – prin investiții în accesul la energie, în asistență medicală și în reziliența agricolă.

Aceste domenii, a argumentat el, oferă beneficii mai echitabile decât obiectivele legate de temperatură și ar trebui să ocupe un loc central în strategiile climatice discutate la COP30. Comentariile sale vin la câteva luni după ce cofondatorul Microsoft a dezvăluit că intenționează să își lase în testament majoritatea averii unor fundații care să susțină sistemele de sănătate și educație din Africa.

Bill Gates a investit miliarde în energie curată

Gates, care a investit miliarde de dolari pentru a accelera inovațiile în domeniul tehnologiilor curate prin Breakthrough Energy, rețeaua sa de investiții axată pe climă, a provocat de asemenea factorii de decizie politică și donatorii să analizeze cu atenție dacă ajutorul pentru climă este cheltuit eficient.

El i-a îndemnat să folosească date pentru a maximiza impactul și a făcut apel la investitori să sprijine companiile care dezvoltă tehnologii curate cu impact major, astfel încât acestea să poată reduce mai rapid costurile.

Gates a spus că numărul deceselor directe cauzate de dezastre naturale a scăzut cu 90% în ultimul secol, ajungând la 40.000–50.000 anual, în mare parte datorită sistemelor de avertizare mai eficiente și infrastructurii mai reziliente.

Secretarul general al ONU, António Guterres, și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) au îndemnat săptămâna trecută țările să implementeze sisteme de avertizare împotriva dezastrelor pentru a proteja populațiile de fenomenele meteorologice extreme.

OMM a declarat că, în ultimele cinci decenii, fenomenele legate de vreme, apă și climă au ucis peste 2 milioane de oameni, iar 90% dintre aceste decese au avut loc în țările în curs de dezvoltare.