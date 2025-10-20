Organizația Meteorologică Mondială avertizează că multe țări sunt complet nepregătite să avertizeze oamenii de un fenomen extrem

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a lansat luni un apel la acțiune pentru a elimina lacunele dintr-un sistem global de supraveghere menit să protejeze oamenii de fenomene meteorologice extreme, afirmând că astfel de avertizări timpurii sunt cu atât mai necesare în țările în curs de dezvoltare, transmite Reuters.

Întrunindu-se într-o ședință specială la Geneva, OMM a declarat că în ultimele cinci decenii pericolele legate de vreme, apă și climă au ucis peste 2 milioane de oameni, 90% dintre aceste decese având loc în țările în curs de dezvoltare.

Datele agenției meteorologice a ONU arată că, în pofida faptului că secretara generală a OMM, Celeste Saulo, a făcut din întărirea sistemelor de avertizare timpurie o prioritate, doar 55% dintre țări și-au dezvoltat până acum capacitatea de supraveghere.

„Multe milioane de oameni nu beneficiază de protecție împotriva vremii periculoase, care provoacă daune tot mai mari bunurilor economice și infrastructurii vitale”, a declarat OMM într-un comunicat.

Numărul țărilor care utilizează sisteme de avertizare timpurie s-a dublat în trei ani, ajungând la 119. Totuși, o evaluare OMM a 62 de țări a arătat că jumătate dintre ele au doar capacitate de bază, iar 16% au o capacitate sub nivelul de bază.

„Avertizarea timpurie înseamnă acțiune timpurie. Scopul nostru nu este doar să avertizăm lumea, ci să o împuternicim”, a spus Saulo în discursul său de deschidere la conferința de la Geneva.

Datele Organizației Meteorologice Mondiale arată o situație îngrijorătoare

OMM a constatat că, în țările cu sisteme limitate de avertizare timpurie multi-pericol, decesele provocate de dezastre sunt de șase ori mai multe, iar numărul persoanelor afectate este de patru ori mai mare.

Șefa Departamentului Federal Elvețian pentru Afaceri Interne, Elisabeth Baume-Schneider, le-a spus participanților la conferință că nicio țară sau regiune nu este ferită de impactul schimbărilor climatice și al fenomenelor meteorologice extreme.

Ea a indicat exemplul modului în care monitorizarea regulată a unui ghețar montan a permis oamenilor de știință să avertizeze asupra prăbușirii iminente a acestuia în mai 2025, permițând evacuarea satului elvețian Blatten.

„Topirea permafrostului va duce inevitabil la mai multe prăbușiri de ghețari și alunecări de stânci”, ceea ce face ca sistemele de avertizare timpurie să fie vitale, a adăugat ea.