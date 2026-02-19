Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială

Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP, preluat de news.ro.

După o analiză atentă şi pentru a se asigura că atenţia rămâne concentrată asupra priorităţilor cheie ale summitului AI, Gates nu va susţine discursul său principal, a anunţat fundaţia.

Premierul Indiei, Narendra Modi, şi câţiva lideri în tehnologie vor vorbi joi despre oportunităţile şi ameninţările legate de inteligenţa artificială, în cadrul unui summit global privind AI, organizat la New Delhi.

Fundaţia Gates a precizat că preşedintele birourilor sale din Africa şi India va vorbi în numele lui Bill Gates.

E-mail-uri de la Jeffrey Epstein, publicate în 30 ianuarie de către Departamentul American de Justiţie, din documentele aflate în dosarul Epstein, evocă relaţiile extraconjugale ale lui Bill Gates.

În acest mesaj care nu pare să fi fost trimis, Jeffrey Epstein s-a mândrit să-l ajute pe „Bill” să obţină medicamente pentru a „remedia consecinţele relaţiilor sexuale cu fetele ruse”.

Fondatorul Microsoft a afirmat că „regretă fiecare minut” petrecut cu infractorul sexual, dar se asigură că nu are nimic să-şi reproşeze, denunţând „acuzaţiile absolut absurde care provin de la un mincinos patentat”.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu implică nicio infracţiune a priori din partea persoanei respective. Dar aceste documente arată cel puţin legăturile dintre infractorul sexual sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimalizat, chiar negat, existenţa unor astfel de relaţii.