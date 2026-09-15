Bill Gates susține că omenirea trebuie să se comporte ca-n filmele cu extratereștri din cauza AI

Niciun guvern din lume nu este pregătit pentru schimbările pe care inteligența artificială le va aduce societății, a declarat Bill Gates într-un interviu acordat Reuters, miliardarul filantrop avertizând asupra riscurilor care urmează.

Cofondatorul Microsoft a fost până recent optimist în privința dezvoltării și impactului inteligenței artificiale, însă și-a schimbat poziția, avertizând asupra amenințărilor la adresa locurilor de muncă, a preocupărilor legate de atacuri și a pericolelor dependenței de așa-zișii „companioni” AI.

„Nu cred că vreun guvern s-a apropiat măcar de aprofundarea acestui subiect pe cât ar fi trebuit”, a declarat el pentru Reuters. Gates a adăugat totuși că tehnologia are un potențial enorm de a-i ajuta pe cei mai săraci oameni din lume, dacă este gestionată corespunzător și accesată în mod egal.

Fundația de filantropie care îi poartă numele a declarat marți că intenționează să cheltuiască cel puțin un miliard de dolari în următorii doi ani pentru extinderea accesului la inteligența artificială.

Bill Gates încearcă să medieze un acord între SUA și China pe tema dezvoltării AI

Gates a spus că a discutat cu lideri mondiali despre preocupările sale, inclusiv cu președintele Donald Trump și echipa sa din SUA, și că intenționează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping mai târziu în cursul acestui an

„Guvernele sunt cu mult în urmă în această privință”, a subliniat el, referindu-se la inteligența artificială.

El spus că guvernele trebuie să colaboreze pentru a evita problemele, comparând apariția inteligenței artificiale cu intriga unui film despre un dezastru.

„Există tot felul de filme în care vin niște extratereștri și, în mod miraculos, SUA, China și toată lumea se reunesc pentru a rezolva problema”, a spus el. „Inteligența artificială este oarecum asemenea acestei inteligențe extraterestre. Este aici și ar fi bine să facem ceea ce vedem în acele filme”, a mai spus acesta.

Donald Trump și Xi Jinping la Beijing. FOTO: Evan Vucci / AFP / Profimedia

Gates vede potențialul AI în domeniul sănătății

Însă, în ciuda preocupărilor sale, Gates și fundația sa speră că inteligența artificială poate contribui la reducerea diferențelor dintre cei mai bogați oameni ai planetei și cei mai săraci, în loc să le accentueze.

Intenția fundației de a cheltui un miliard de dolari pentru a îmbunătăți accesul la AI, parte a planurilor sale anunțate anterior de a cheltui 9 miliarde de dolari anual, va direcționa fondurile către parteneri care lucrează în domeniile educației, sănătății și agriculturii.

De asemenea, aceasta urmărește să contribuie la construirea infrastructurii de date pe care se bazează inteligența artificială, inclusiv prin asigurarea faptului că modelele lingvistice de mari dimensiuni funcționează în toate limbile vorbite de oameni.

„În domeniul sănătății, este greu să supraestimăm potențialul”, a spus Gates, referindu-se atât la sprijinirea lucrătorilor medicali din prima linie, cât și la descoperirea de noi medicamente și vaccinuri.