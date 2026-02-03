Bill şi Hillary Clinton s-au râzgândit și acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein

Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, și Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, vor depune mărturie în cadrul unei anchete a Congresului privind fostul finanțator american acuzat și condamnat pentru numeroase infracțiuni sexuale, Jeffrey Epstein, a declarat luni un membru al personalului, conform Reuters.

Decizia ar putea împiedica votul planificat în Camera Reprezentanților, condusă de republicani, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucționare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, ceea ce ar putea duce la acuzații penale.

Publicarea recentă de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente interne legate de Epstein a dezvăluit legăturile finanțistului, care a murit în închisoare, cu multe personalități proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri, atât înainte, cât și după ce acesta a pledat vinovat în 2008 la acuzațiile de solicitare de sex de la o minoră.

Întrebat dacă Camera Reprezentanților va menține voturile de sfidare împotriva soților Clinton, președintele Camerei, Mike Johnson, a declarat pentru Reuters: „Se lucrează la asta în acest moment. Avocații examinează detaliile”.

Citește și Legăturile cu Jeffrey Epstein zguduie din nou lumea politică. Demisii la nivel înalt și rumoare după ce guvernul SUA a publicat milioane de documente noi

Johnson a salutat anterior vestea că fostul președinte și fosta secretară de stat au acceptat să depună mărturie.

Comisia de supraveghere a Camerei a recomandat săptămâna trecută ca soții Clinton să fie acuzați de sfidare pentru că au refuzat să depună mărturie despre relația lor cu Epstein.

Soții Clinton s-au oferit să coopereze cu comisia, dar au refuzat să se prezinte personal, afirmând că ancheta este o acțiune partizană menită să-l protejeze pe președintele republican Donald Trump.

„V-au spus sub jurământ ceea ce știu, dar vouă nu vă pasă. Însă fostul președinte și fosta secretară de stat vor fi prezenți. Ei așteaptă cu nerăbdare să stabilească un precedent care să se aplice tuturor”, a declarat pe rețelele de socializare Angel Urena, adjunctul șefului de cabinet al soților Clinton.

Citește și Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate

Bill Clinton a zburat cu avionul lui Epstein de mai multe ori la începutul anilor 2000, după ce a părăsit funcția. El și-a exprimat regretul cu privire la această relație și a spus că nu știa nimic despre activitatea criminală a lui Epstein.

Reprezentantul republican al SUA James Comer, care prezidează Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a declarat luni că soții Clinton nu au dat o dată pentru depozițiile lor și că va discuta următorii pași cu membrii comisiei.

„Avocații familiei Clinton au declarat că sunt de acord cu termenii, dar aceștia nu sunt încă clari și nu au furnizat nicio dată pentru depoziții”, a spus Comer.

„Voi clarifica termenii cu care sunt de acord și apoi voi discuta următorii pași cu membrii comisiei mele.”