Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în dosarul Epstein. Amenințați cu o procedură de „sfidare a Congresului”

Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, și soția sa Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, au refuzat să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein, după ce au fost citați în urma apariției lor în mai multe imagini și documente, relatează EFE, Reuters și Agerpres.

„Orice persoană trebuie să decidă momentul când consideră că a văzut sau îndurat destul și când este pregătită să lupte pentru această țară, pentru principiile și poporul ei, indiferent de consecințe. Pentru noi, acest moment a sosit acum”, afirmă soții Clinton într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, republicanul James Comer.

„Deciziile pe care le-ați luat și prioritățile pe care le-ați stabilit ca președinte, în legătură cu investigație asupra lui Epstein, au împiedicat progresele în descoperirea faptelor care privesc rolul guvernului”, i-au reproșat lui Comer soții Clinton în scrisoare.

Aceștia îl mai acuză pe congresmanul republican că ar încerca să deturneze atenția de la legăturile actualului președinte Donald Trump cu Epstein către democrații care au avut și ei de-a face cu pedofilului miliardar.

„Sfidare a Congresului”

În replică, James Comer i-a amenințat pe soții Clinton că, dacă nu se prezintă la audiere în comisia sa, ar putea invoca o atitudine de sfidare a autorității, ce riscă să le aducă dosare penale.

Jeffrey Epstein a fost inițial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore și proxenetism, în acest caz cu ramificații politice. Dar el s-a sinucis în detenție în 2019 și cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Vechile legături de prietenie dintre Epstein și Donald Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reședința miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalități, inclusiv politicieni. Trump a mai susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia.

În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoștințe, rude, victime și complici ai lui Epstein, inclusiv Donald Trump și Bill Clinton, fără a menționa însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

Congresul american a adoptat pe 18 noiembrie o lege care permite publicarea tuturor documentelor neclasificate legate de acest caz. Această lege, promulgată de Trump, în pofida ezitărilor sale anterioare, a acordat Departamentului Justiției cel mult 30 de zile pentru a publica respectivele documente care au legătură cu Epstein și cu Ghislaine Maxwell, acuzată de complicitate cu pedofilul. Numeroase documente și fotografii au fost deja dezvăluite, dar editate semnificativ pentru a proteja victimele.

Bill Clinton, care a avut o relație amicală cu Epstein, apare în unele dintre aceste documente. Fostul președinte democrat a călătorit de mai multe ori cu avionul miliardarului pentru evenimente ale Fundației Clinton, dar, la fel ca Trump, neagă că ar fi avut cunoștință despre faptele acestuia sau că ar fi fost pe insula sa.

Departamentul american al Justiției a anunțat săptămâna trecută că mai are de studiat circa 5,2 milioane de pagini din dosarele Epstein, prin urmare nu se va putea conforma termenului legal de publicare integrală a documentelor.