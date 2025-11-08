A murit biologul James Watson cel care și-a vândut la licitație medalia Nobel după ce a făcut una dintre cele mai importante descoperiri din istorie

Biologul american James Watson, care a contribuit la descoperirea structurii duble a ADN, a murit la vârsta de 97 de an. Exclus de o parte din comunitatea științifică, el și-a vândut la licitație medalia Nobel

Biologul american James D. Watson, laureat al premiului Nobel, care a revoluționat știința prin descoperirea structurii ADN alături de colegul său Francis Crick, a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunțat vineri Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), unde a lucrat o lungă perioadă, informează AFP.

Născut pe 6 aprilie 1928 la Chicago, James Watson a urmat studii de ornitologie și de biologie. După ce a revenit de la un congres la Napoli unde au fost prezentat lucrări despre ADN (acidul dezoxiribonuecleic), Watson a demarat studiul structurii acestei molecule.

La acea vreme, oamenii de știință știau că ADN-ul este responsabil cu moștenirea genetică a ființelor vii și că este compus din patru tipuri de molecule foarte mici, denumite nucleotide, care constituie cele patru litere ale alfabetului genetic (A,C,T și G), însă nu era cunoscută forma acestuia.

În aprilie 1953, James Watson publică alături de britanicul Francis Crick un articol de o sigură pagină în celebra revistă științifică Nature. Cei doi cercetători descriu pentru prima dată structura de elice dublă a ADN-ului. Nucleotidele formează perechi: A cu T și C cu G.

În 1962, James Watson a primit premiul Nobel pentru Medicină alături de Francis Crick și de biofizicianul neozeelandez Maurice Wilkins.

Contribuția lor, care va revoluționa atât cercetarea medicală cât și agronomia și biotehnologiile, este recunoscută ca una dintre cele mai mari descoperiri științifice din toate timpurile.

Munca de pionier al științei a lui James Watson a fost umbrită însă de comentariile sale rasiste, care l-au constrâns să demisioneze din postul de la prestigiosul laborator CSHL pe când avea 80 de ani. Exclus de o parte din comunitatea științifică, a decis în 2014 să-și vândă la licitație medalia Nobel.

Medali a fost cumpărată contra sumei de 4,7 milioane de dolari de un miliardar rus, care i-a înapoiat-o în semn de admirație.(Agerpres)