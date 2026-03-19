Biologul român care a călătorit până la capătul lumii: „Atunci când speră, oamenii găsesc mai repede soluții la probleme”

„Toți marii psihopați ai lumii vor să ne facă să credem că viața nu merită trăită și că lumea e rea. În momentul acela, ne scade motivația, scade cooperarea, suntem dezbinați", spune biologul și exploratorul Alexandru Stermin. Care este antidotul?

Biologul Alexandru Stermin a străbătut Siberia, s-a aventurat pe ghețarii Islandei, a traversat Anzii, a explorat jungla amazoniană. Predă la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș‑Bolyai, este licențiat în biologie și teologie, a absolvit un masterat în filosofie și un program de formare în psihoterapie pozitivă.

„Postări cu delfini roz ne trebuie nouă astăzi, când lumea a luat-o razna!” Gândul îl face pe biologul Alexandru Stermin să ezite înainte să publice pe Facebook fotografia cu impresionantele cetacee amazoniene.

Pe pagina sa de pe rețeaua de socializare vezi imagini pline de culoare din explorările sale: fluvii, unul cafeniu, altul alburiu, care se întâlnesc fără să se amestece, triburi indigene din Brazilia, vietăți care trăiesc în junglă, fructe neștiute, dar și peisaje reci islandeze. Un cercetător și iubitor al vieții, Alexandru Stermin arată de ce răspunsul de la întrebarea despre delfinii roz este „da”.

„E important să vedem că lumea încă merge înainte, că viața asta merită trăită. Nu înseamnă că nu vedem războaiele, că nu vedem suferința. Dar trebuie să păstrăm echilibrul”, spune el. A învățat asta din ani de studiu și de călătorii până la capătul lumii.

Și mai știe ceva: că în natură supraviețuiește nu cel mai puternic fizic, ci cel mai adaptat. Iar cel mai adaptat este, adesea, cel care știe să coopereze mai bine. O arată și unul din studiile sale fascinante făcute în Brazilia, locul din care tocmai s-a întors înaintea discuției noastre.

Am vorbit cu Alexandru Stermin despre puterea cooperării și a speranței. „Atunci când speră oamenii se vindecă mai repede, găsesc mai repede soluții la probleme , sunt mult mai creativi”, spune el.



