„Bismillah, e beznă”. Ce semnifică sloganul bizar al protestatarilor francezi, preluat de Greta Thunberg și de manifestanții din alte țări UE

O frază stângace atribuită polițiștilor sub acoperire din Franța a fost preluată de tinerii protestatari și folosită la manifestații.

Un slogan ceva mai greu de înțeles a ajuns de aproximativ o săptămână pe pancartele protestatarilor francezi și s-a răspândit între timp în Europa: „Bismillah, c’est les ténèbres”.

Expresia este un amestec între binecuvântarea „În numele lui Allah”, folosită frecvent de musulmani înaintea activităților zilnice, și expresia franceză „este întunericul”, care poate descrie o situație dezastruoasă, scrie publicația Ouest France.

Construcția finală – „ În numele lui Allah, e întuneric”, sau „beznă”, „dezastru”, „jale” – nu are însă prea multă logică.

Ea a devenit însă un simbol al unei rupturi generaționale dintre autorități și tinerii care au început să manifesteze luna trecută împotriva problemelor din școli – manifestații care s-au transformat în proteste masive și chiar violențe în weekendul trecut.

O tentativă de infiltrare?

Se pare că fraza a fost folosită pentru prima dată pe Snapchat de cineva care încerca să intre într-o cameră de chat privată unde se adunaseră organizatorii protestelor elevilor.

Autorul postării s-a adresat utilizatorilor Snapchat cu salutul „Bismillah, c’est les ténèbres”, încercând aparent să imite amestecul colocvial de arabă și franceză pe care tinerii din Franța îl folosesc uneori.

Autorul a trimis mesajul de mai multe ori folosind diferite profiluri, sub nume precum Mamadou și Abdellah, precum și conturi care afișau emoji-uri cu steagul algerian.

🇫🇷🇸🇪 EN IMAGES | Greta Thunberg reprend le slogan lycéen « Bismillah, c’est les ténèbres » lors de sa venue à un blocus de lycée. La militante écologiste en profite également pour faire le « six-seven ».https://t.co/56TmNXROta — Cerfia (@CerfiaFR) October 14, 2026

Alți utilizatori de Snapchat, considerând expresia amuzantă, au făcut capturi de ecran ale mesajelor și le-au postat pe rețelele sociale.

„Salut! Bismillah, e beznă. Când e blocada, frate?”; „La naiba cu polițiștii, știi cum îl cheamă pe cel care a spart stația de autobuz?” sau „Frate, particip la blocade cu voi, mă puteți adăuga în grup, vă rog?”, spuneau mesajele.

Mulți tineri au bănuit că mesajele proveneau de la reprezentanți ai forțelor de ordine care încercau, într-un mod stângaci, să se infiltreze în mișcările de protest ale studenților.

Ce spune Ministerul de Interne

Solicitat să comenteze, Ministerul de Interne al Franței nu a precizat dacă agenții săi au folosit expresia respectivă.

Totuși, a recunoscut că reprezentanții forțelor de ordine își asumă uneori identități virtuale pentru a comunica cu persoanele suspectate de organizarea unor activități ilegale în timpul protestelor.

„În acest context, anchetatorul are opțiunea de a-și crea un pseudonim”, a declarat ministerul într-un comunicat, pentru a „extrage și păstra comunicările referitoare la persoanele susceptibile de a fi autorii acestor infracțiuni, precum și orice probe care ar putea fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare”.

„Niciun tânăr nu vorbește așa”

Manifestanții au adoptat rapid „Bismillah, c’est les ténèbres” ca slogan sarcastic menit să ridiculizeze încercarea autorităților de a le înăbuși cauza.

Acum este considerat un simbol al tensiunilor mai vechi dintre reprezentanții forțelor de ordine și protestatari, în special studenți și copii ai suburbiilor defavorizate, în care trăiesc francezii cu origini nord-africane.

Pentru studenții protestatari, formularea stângace părea să evoce prăpastia generațională dintre mișcarea lor și un guvern care le-a respins în mare măsură cererile.

„Bismillah, c’est les tenebres“, folosit în Le Havre. FOTO: Tesson/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Niciun tânăr nu vorbește așa”, a declarat Sabrine Kharbach, purtătoare de cuvânt a unui important sindicat studențesc francez.

„Tinerii au preluat această expresie pentru a sublinia că încercările de a le monitoriza și infiltra mișcările nu trec neobservate și pentru a-și afirma capacitatea de a se organiza în ciuda acestora”, a spus ea, citată de New York Times.

Sadanee Sabadi, o studentă din Bordeaux care s-a alăturat protestelor, a declarat într-un interviu că mesajele de pe Snapchat trădează o „prejudecată” cu privire la tipul de persoane despre care ofițerii credeau că organizează blocaje sau că urmăresc să „distrugă totul”.

Phèdre Quémener, o elevă de liceu din Paris, a spus că „Bismillah, c’est les ténèbres” a devenit o glumă națională pentru că „este o imitație atât de groaznică a unui tânăr”.

Ea a adăugat: „Acest lucru este perceput ca un exemplu de rasism, deoarece sugerează că persoanele care vor vandaliza proprietățile sunt arabe.”

Preluată de Greta Thunberg și protestatarii din alte țări

Între timp, „Bismillah, c’est les ténèbres” a apărut în cadrul unor demonstrații similare din Italia, Belgia și Germania.

Greta Thunberg, activista suedeză pentru mediu, a repetat-o într-un clip postat de un cont de Instagram care își exprima solidaritatea cu mișcarea studențească.

Utilizarea noului slogan, scrie New York Times, oglindește umorul negru caracteristic mișcării „gândacilor” din India, care a fost, de asemenea, condusă de studenți care cereau un sistem educațional mai bun.

Protestatarii și-au numit mișcarea după o insultă primită de la cel mai înalt judecător al Indiei, care i-a descris pe tinerii indieni șomeri drept „paraziți” și „gândaci”.