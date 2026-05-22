Bivolul „Donald Trump” a devenit o senzație națională în Bangladesh

Un bivol albinos rar, cu păr blond lung, a devenit o celebritate neașteptată în Bangladesh înaintea festivalului Eid al-Adha, atrăgând mulțimi de vizitatori curioși care spun că animalul seamănă izbitor cu președintele american Donald Trump.

Bivolul, care cântărește aproape 700 de kilograme, este crescut la o fermă din districtul Narayanganj, aflat în apropierea capitalei Dhaka, și a primit porecla „Donald Trump” din cauza smocului de păr deschis la culoare care îi cade pe frunte.

Localnicii spun că această trăsătură amintește de frizura emblematică a liderului american.

Zeci de oameni au venit zilnic la fermă, mulți călătorind din districte îndepărtate pentru a face selfie-uri și înregistrări video cu animalul care a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

FOTO: Salahuddin Ahmed / AFP / Profimedia

„Fratele meu mai mic a numit bivolul Donald Trump pentru că părul din partea din față a capului seamănă cu cel al lui Donald Trump”, a declarat pentru Reuters Ziauddin Mridha, proprietarul fermei.

„În ciuda aspectului său izbitor, este foarte calm din fire. Este un bivol albinos, iar animalele de acest tip sunt în general blânde și nu devin agresive decât dacă sunt provocate”, a adăugat el.

Proprietarul spune că bivolul „Trump” primește îngrijire specială

Mridha susține că bivolul avea nevoie de îngrijiri speciale, inclusiv să fie spălat de patru ori pe zi și hrănit de patru ori zilnic, pentru a rămâne sănătos și într-o formă bună înainte de Eid.

„Avea nevoie zilnic de atenție și îngrijire suplimentară. Bivolul a fost deja livrat unui client pentru a fi sacrificat în timpul Eidului”, a spus el.

FOTO: Salahuddin Ahmed / AFP / Profimedia

Bivolii albinoși sunt considerați rari în Bangladesh, unde majoritatea bivolilor au pielea închisă la culoare. Corpul crem al animalului, nasul rozaliu și părul blond și lung l-au făcut să iasă în evidență printre miile de vite pregătite pentru festivalul musulman Eid al-Adha, când familiile sacrifică în mod tradițional animale.

În ultimii ani, această țară cu majoritate musulmană a văzut cum animale de sacrificiu neobișnuit de mari sau distinctive au devenit atracții virale de Eid, primind adesea nume inspirate de celebrități pentru a atrage cumpărători și vizitatori.

Asemănarea bivolului cu Donald Trump, combinată cu dimensiunea sa și temperamentul blând, l-a transformat într-una dintre cele mai mari atracții pentru public din acest an.