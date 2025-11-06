Black Friday 2025. Un antreprenor dezvăluie secretul murdar al reducerilor dintr-un domeniu de mare interes: „Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte”
E deja plină campanie de Black Friday 2025, când magazine din domenii multiple se laudă că oferă reduceri substanțiale, dar, pe piața materialelor de construcții, un comerciant online din România denunță „iluzia” ofertelor speciale din „Vinerea Neagră”, scrie site-ul Start-Up Cafe.
În domeniul materialelor de construcții, „Black Friday este o iluzie”, acuză, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, platforma Depozit Virtual. Black Friday la materiale de construcții este „cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie”, consideră platforma românească.
„Spre deosebire de electronice sau fashion, unde adaosurile comerciale pot fi ajustate temporar, în construcții vorbim despre marje de 3–7%, dictate de costul materiilor prime și de transport. Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere”, explică antreprenorul Cosmin Raileanu, fondatorul platformei.
Black Friday 2025. Cum arată calculele în construcții
Depozit Virtual a explicat că adaosul mediu la fier beton este între 3 și 7%, iar transportul poate însemna încă 10–15% din costul final. La panouri sandwich, prețul depinde direct de cursul metalului și de energia electrică, potrivit platformei.
„Când vezi reduceri de 40–50% la materiale de bază, e clar că cineva a crescut prețul înainte. Nu există magie în cifre, doar manipulare în ambalaj”, a completat Cosmin Raileanu.
„Ofertele spectaculoase profită de necunoașterea clientului. De fapt, omul plătește mai mult pe termen lung, prin reparații, pierderi de eficiență și calitate scăzută”, susține Cosmin Raileanu.
Platforma afirmă că mulți cumpărători „nu știu să interpreteze diferențele între calitățile materialelor – grosimi, densități, acoperiri sau coeficienți termici”. Așa apar reclamele „cu jumătate de preț” care, în realitate, ascund compromisuri serioase: materiale mai subțiri, izolații slabe, produse care nu respectă standardele tehnice – mai denunță platforma.
Campaniile de Black Friday 2025 au început deja pe mai multe platforme, iar cea de la eMAG are loc vineri, 7 noiembrie.