Black Friday 2026. Anker aduce oferte speciale la căști cu arhitectură premiată de Guinness World Records și aspiratoare inteligente

Liberty 5 Pro Max, varianta cu funcții premium AI a modelului Liberty 5 Pro, certificat de Guinness World Records pentru claritatea vocii în apeluri, sau boxa Anker Rave 3S, cu funcție de karaoke pentru petreceri, se află pe lista produselor care vor avea cel mai bun preț din an cu ocazia Black Friday. Anker va avea pe mai multe platforme – printre care eMag și evoMag – cele mai bune prețuri din acest an la căști și boxe, încărcătoare și baterii externe, precum și aspiratoare inteligente.

Apeluri mai clare și transcriere automată a înregistrărilor cu căștile Liberty 5 Pro Max

Căștile wireless sunt un accesoriu foarte util și versatil, însă atunci când sunt folosite ca interfață pentru convorbirile telefonice, ele se confruntă cu o problemă: cât de bine pot separa vocilor, a utilizatorului și a interlocutorului său, de zgomotul din jur, astfel încât cei angajați în conversație să se înțeleagă ușor.

Liberty 5 Pro Max este primul model de căști din lume care utilizează un cip AI Thus™ și 10 senzori pentru a izola vocea utilizatorului de zgomotul ambiental, oferind o claritate excepțională a apelurilor telefonice. Modelul are o arhitectură audio comună cu Liberty 5 Pro, care a obținut certificarea Guinness World Records pentru cel mai bun scor al calității vocii în segmentul căștilor true wireless stereo, în urma unor teste obiective.

În același timp, pentru a putea urmări conversația, ai nevoie de liniște în jur. De această parte se ocupă Adaptive ANC 4.0, sistemul de anulare activă și adaptivă a zgomotului. Acesta ajustează în timp real nivelul de atenuare a zgomotului în funcție de mediul ambient, cu ajutorul a opt microfoane și al cipului Thus™, care procesează peste 384.000 de semnale de zgomot pe secundă.

După o ședință online, rămân de notat deciziile, termenele și sarcinile fiecăruia. Cu funcția AI Note Taker a Liberty 5 Pro Max, carcasa funcționează ca un reportofon, înregistrând conversația, după care o transcrie și generează un rezumat cu ideile principale și acțiunile de urmat. Atât înregistrările, cât și transcrierile și rezumatele sunt stocate și prelucrate local, fără ca datele să părăsească dispozitivul, asigurând astfel confidențialitatea.

Funcția poate fi activată cu o singură apăsare de buton pe carcasa căștilor și poate fi folosită pentru interviuri, conferințe sau cursuri (nu și pentru convorbirile telefonice, din motive de protejare a intimității). Funcția este disponibilă exclusiv pe varianta Pro Max, iar transcrierile pot fi consultate în aplicația mobilă pentru iPhone și Android, sau de pe PC și Mac, prin interfața web.

Dacă folosești laptopul pentru ședințe online, dar primești apeluri pe telefon sau urmărești conținut pe tabletă, conectivitatea multipunct îți permite să treci de la un dispozitiv la altul fără a comuta de fiecare dată la o nouă conexiune Bluetooth. Liberty 5 Pro Max pot rămâne conectate simultan la până la trei dispozitive.

Pentru pasionații de muzică și filme, modelul include suport pentru Dolby Atmos, audio wireless Hi-Res și LDAC, codec pentru transmiterea wireless de sunet la rezoluție înaltă, pe dispozitive compatibile. Cu anularea zgomotului activată, autonomia ajunge până la 6,5 ore la o încărcare și până la 28 de ore în total cu carcasa. Cu ANC oprit, valorile ajung până la 12 ore, respectiv 50 de ore cu carcasa.

sursa foto: Anker

O privire mai atentă asupra orelor de somn

Mulți oameni își monitorizează zilnic numărul de pași și notează ce și cât mănâncă, dar în ceea ce privește somnul se bazează mai ales pe felul în care se simt dimineața. Dar dacă vrei să îți urmărești somnul la fel de atent pe cât o faci cu caloriile (și chiar e recomandat), ai nevoie de informații adunate în timpul nopții. Sleep A30 monitorizează durata somnului, poziția corpului și chiar și episoadele de sforăit, sintetizând aceste date în rapoarte zilnice disponibile în aplicația mobilă.

Desigur, aceste căști premium dispun de tehnologie ANC, de atenuare a zgomotului ambiental, inclusiv în timpul somnului. În acest scop, Sleep A30 combină anularea activă a zgomotului, izolarea pasivă și tehnologia Adaptive Snore-Masking, dezvoltată special pentru a masca sforăitul utilizatorului sau al partenerului de somn.

Sleep A30 au fost concepute special pentru a fi purtate și noaptea, chiar și de către persoanele care dorm pe o parte. Au aproximativ 3 grame fiecare, sunt realizate din silicon moale și au o formă ergonomică 3D care urmează conturul urechii.

Dacă adormi în general greu și simți că ți-ar face bine să te relaxezi și să adormi mai ușor, poți alege dintr-o amplă bibliotecă de conținuturi audio – de la povești (pentru oameni mari!) dintr-o selecție curatoriată de Calm, una dintre cele mai importante platforme mobile pentru somn și meditație la zgomot alb sau conținut AI Brainwave Audio, toate disponibile în aplicația mobilă.

Autonomia indicată este de 8-10 ore de redare la o încărcare și până la cinci nopți cu ajutorul carcasei. În funcție de opțiunile de redare, valorile pot varia între 6 și 16 ore. Căștile pot fi folosite și pentru un somn scurt în timpul zilei.

Sleep A30 va avea prețuri speciale și de Crăciun, nu doar de Black Friday, anunță Anker.

Karaoke cu piesele din playlistul preferat

Fie că faci Revelionul la o cabană din creierii munților sau acasă, cu boxa Anker Rave 3S orice melodie poate deveni negativ pentru un concurs de karaoke. Cu ajutorul unei funcții software unice pe piață, bazate pe un model AI, boxa reduce în timp real volumul vocii originale a interpretului. Astfel, nu mai este nevoie să cauți negative sau versiuni instrumentale adaptate special pentru karaoke. Poți cânta direct pe oricare din piesele pe care le ai în playlist.

Cele două microfoane wireless incluse în pachet îți permit să organizezi duete sau să organizezi un concurs de karaoke în toată regula, și poți adăuga inclusiv efecte vocale. Rave 3S are o putere de 200 W, oferind un bas puternic și profund grație wooferului cu diafragmă de 6,5 inchi, și dispune de un sistem dinamic de lumini care pot fi personalizate în funcție de atmosfera petrecerii. Boxa are o autonomie de până la 12 ore și protecție la umezeală IPX4.

sursa foto: Anker

Două laptopuri încărcate la o singură priză

Oricine a lucrat vreodată la birou știe că nu există niciodată prea multe prize. Întotdeauna ai nevoie de una în plus, sau măcar de un prelungitor triplu. Anker Prime 200W, un model de vârf de gamă al liderului mondial în soluții de încărcare și stocare a energiei pentru consumatori, poate alimenta de la o singură priză nu mai puțin de șase dispozitive simultan. Cu patru porturi USB-C și două USB-A, încărcătorul poate livra o putere totală de până la 200 W distribuită între dispozitivele conectate. Deși este unul dintre cele mai puternice stații de încărcare de pe piață, Anker Prime 200 W are un format compact, grației construcției cu tranzistorii GaN, cu nitrură de galiu, care permite o conversie mai eficientă a curentului.

Dacă sunt folosite doar două porturi USB-C, cu cabluri compatibile, fiecare dintre acestea poate furniza până la 100 W. Ca reper, Anker indică încărcarea simultană a două MacBook Pro de 14 inci până la 50% în 28 de minute. Timpul efectiv depinde de modelul laptopurilor, nivelul inițial al bateriilor și cablurile folosite.

Mai multă autonomie pentru telefon, fără să cauți o priză

Uneori, nu trec nici cinci minute fără să folosim telefonul pentru ceva – mesaje, mailuri, fotografii, rezolvat urgențe din mers, navigație etc. Aproape că nu mai există telefoane care pot rezista unui astfel de regim de funcționare timp de o zi întreagă. Anker MagGo 10K Slim este o baterie externă perfectă pentru persoanele care fac frecvent deplasări și care vor să se asigure că nu riscă să li se descarce bateria telefonului, indiferent unde s-ar afla.

MagGo 10K Slim oferă un compromis practic ideal între capacitate, dimensiuni și conectică. Astfel, capacitatea maximă de 10.000 mAh asigură aproximativ 1,8 încărcări complete pentru un iPhone 15 Pro.

Poți alege încărcarea wireless sau pe cea prin cablu. Bateria se poate atașa magnetic pe spatele unui iPhone compatibil și oferă până la 15 W prin Qi2, un standard de încărcare wireless cu aliniere magnetică. Avantajul comodității este însă compensat de o viteză mult mai mică de încărcare, deoarece transferul energiei prin inducție este inerent mai puțin eficient decât prin clasicele cabluri. La încărcarea prin cablu, portul USB-C livrează până la 30 W, absolut suficient pentru încărcarea telefonului în condiții mai apropiate de cele normale.

Un aspirator robot care spală și podelele

Un robot care aspiră și spală podelele e o mană cerească într-o casă cu animale de companie. Anker Omni C28 combină funcția de aspirare (cu o putere de 15.000 Pa) cu cea de spălare a podelelor cu ajutorul unui mop cu rolă, pentru a îndepărta atât praful, firimiturile și firele de păr, cât și petele de pe pardoseli. Periile de aspirare sunt extensibile în lateral și au un design dublu spiralat (DuoSpiral™) care nu lasă firele să se încâlcească, chiar și pe cele foarte lungi, de până la 50 cm, reducând nevoia de a le îndepărta manual după curățenie.

Grație unui software bazat pe AI, Omni C28 își construiește o „hartă” internă a podelelor din casă; cu ajutorul aplicației mobile, utilizatorul poate defini zone „no-go”, în care aspiratorul nu are voie să intre. În plus, navigația inteligentă îi permite robotului să ridice automat mopul atunci când trece peste covoare, pentru a nu le uda, precum și să evite obstacole precum jucăriile lăsate pe jos.

După terminarea fiecărui program de curățenie, intră în funcțiune stația de andocare Omni 5-în-1. Aceasta colectează praful din robot, spală mopul cu apă fierbinte, îl usucă, îl realimentează cu apă curată și depozitează apa murdară.

Produsele din selecție sunt incluse în campania Anker de Black Friday 2026 pe eMAG, unde pot fi consultate ofertele pentru fiecare model.

Articol susținut de Anker