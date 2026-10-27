Black Friday 2026 – eMAG a ales o dată în premieră, iar alte magazine au început deja reducerile. Cum arată calendarul campaniilor 

Cursa reducerilor de Black Friday 2026 a început, iar marile magazine au ales strategii foarte diferite. Unele mizează pe o singură zi, altele pe săptămâni întregi de oferte. eMAG va organiza cel mai timpuriu Black Friday din istoria sa, pe 6 noiembrie, însă până atunci mai mulți retaileri vor fi deja în plină campanie.

În premieră, eMAG organizează Black Friday în prima zi de vineri din noiembrie, pe data de 6. Primul Black Friday românesc s-a ținut în a patra zi de vineri.

Flanco are cea mai lungă campanie de Black Friday dintre retailerii mari și a pornit încă de pe 22 octombrie.

Când începe Black Friday la Altex, EvoMAG și Fashion Days.

eMAG Black Friday

eMAG va organiza Black Friday pe 6 noiembrie și în fiecare an ziua de promoții a fost mutată tot mai spre început de lună. Dacă primul Black Friday, cel din 2011, a fost organizat pe 25 noiembrie, în a patra zi de vineri din lună, acum Black Friday este în premieră în prima zi de vineri din noiembrie.

eMAG nu anunță ora la care începe BF, însă cel mai adesea a fost între orele 7 și 7.30. Anul trecut a fost special, fiindcă startul a fost dat la 8.08.

Anul trecut, 700.000 de clienți au cumpărat de Black Friday de pe platforma eMAG, iar în primul sfert de oră 100.000 de oameni au făcut achiziții. În general produsele cele mai interesante se dau în primele două-trei minute.

Anul trecut, vânzările totale au atins un nou record, de 986 milioane lei, creșterea fiind de 10% față de 2024. O creștere de 2% în 2026 ar însemna că totalul va trece în premieră de un miliard de lei.

Black Friday a avut succes mare în ultimii ani, astfel că vânzările din 2025 au fost duble față de cele din 2019.

Reducerile medii promise de eMAG la edițiile precedente au fost pe la 30-35%, însă în ofertă au intrat și produse cu discount de peste 80%.

În SUA și în câteva țări europene mari Black Friday va fi pe 27 noiembrie, însă diverse campanii de reducere încep încă din primele zile ale lunii.

Flanco Black Friday

Flanco are cea lungă campanie de BF dintre magazinele mari, 40 de zile, între 22 octombrie și 30 noiembrie.Recordul a fost acum patru ani, cu o campanie ce a durat 41 de zile.

Retailerul promite discounturi de până la 41% la televizoare, până la 50% la produse IT, până la 54% la electrocasnice mici și până la 41% la căști și telefoane. Pentru electrocasnicele mari reducerile ajung până la 1.500 lei, iar pentru smartphone-uri, până la 1.000 lei.

În ultimii zece ani, Flanco a mutat Black Friday tot mai devreme în octombrie și a prelungit campania de la 24 de zile, la aproape șase săptămâni. Din 2020 încoace campania s-a terminat pe 30 octombrie.

Flanco are 150 de magazine în 103 orașe.

Altex Black Friday

Altex are o campanie mult mai scurtă de Black Friday față de concurentul Flanco, iar în 2026 aceasta va dura trei săptămâni, din 29 octombrie, până în 18 noiembrie. Campania începe joi la ora 7 pe online și la ora 8 în magazinele fizice.

Vor fi trei etape, iar compania promite că actualizează săptămânal ofertele. Reducerile promise sunt de până la 50%. Etapa „vedetă” va fi între 5 și 11 noiembrie.

Și Altex avea campanii foarte lungi – chiar și de 35 de zile în 2018 și 2020 – însă în ultimii patru ani a redus durata acestora la trei săptămâni.

Rețeaua Altex are în total 165 de magazine (Altex, Media Galaxy, Brico Depot).

EvoMAG Black Friday

Retailerul online are o campanie de 18 zile și va începe în 29 octombrie, urmând să pună punct pe 15 noiembrie. Etapa din mijloc este cea principală și ține între 6 și 8 noiembrie.

Acum trei-patru ani EvoMAG avea campanii lungi de peste o lună, însă le-a scurtat mult apoi, la sub 20 de zile.

Compania anunțase anul trecut vânzări de Black Friday la nivelul celor din 2024, iar cele mai populare categorii de produse au fost telefoanele mobile, tabletele, componentele PC, televizoarele și electrocasnicele. A crescut ponderea plăților în rate.

Fashion Days Black Friday

Compania a anunțat că va organiza Black Friday între 1 și 8 noiembrie. Evenimentul de reduceri va începe duminică seară, iar compania promite discounturi de maxim 90% și un stoc de un milion de produse.

Pentru Black Friday 2026, Fashion Days promite ghete cu prețuri de 99 de lei, blugi de la 79 de lei, jachete de la 99 lei și hanorace de la 69 de lei.

Pentru campania de anul trecut, Fashion Days anunța o creștere de 20% a numărului de produse vândute și spunea că din România au fost plasate mai mult de 300.000 de comenzi. Încălțămintea a fost cea mai căutată, cu un total de peste 250.000 de produse comandate.

Acum cinci ani campania de BF dura numai 3 zile, însă după 2022 a fost extinsă la o săptămână, iar anul trecut a atins maximul: zece zile.