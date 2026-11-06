Black Friday 2026 la eMAG. Omul care a condus vreme de 17 ani compania explică ce câștigă de fapt eMAG în această zi. Nu neapărat bani

Într-un interviu publicat luna trecută de Startup Cafe, Iulian Stanciu a vorbit despre cum a ajuns să fie organizat primul Black Friday în România în 2011, după o vizită în America.

StartupCafe: Black Friday! Că se apropie Black Friday acum. Voi l-ați adus în România cu eMAG. A fost profitabil primul Black Friday?

Iulian Stanciu: Am fost în America și am văzut cum arată un eveniment din ăsta de shopping în America și era partea de spectacol în care era toată lumea antrenată. Erau și retailerii, era și media și era pur și simplu o sărbătoare în care pentru o zi oamenii spuneau „OK, îmi permit și eu să iau niște lucruri, prețurile sunt mult mai bune decât în restul anului, mă răsfăț și îmi iau chestii pe care poate nu mi le permiteam”.

Primul Black Friday a fost un dezastru

Și am zis „OK, ce-ar fi să facem și noi chestia asta”. Și la început am luat diverse produse la care am negociat ceva cu furnizorii, ne-au dat niște suport și l-am pus într-un preț mai bun la o cantitate limitată și am dat drumul. Doar că sistemele pe care le aveam la momentul respectiv au crăpat foarte repede și am vândut mult peste stocul pe care îl aveam alocat. Am avut diverse alte probleme și blocaje interne și primul Black Friday a fost un dezastru. N-a fost nici o experiență foarte bună pentru clienți, dar am văzut un interes fantastic și ne-am dat seama că e mult potențial aici.

Am luat toate lecțiile învățate, am lucrat la ele, am planificat din ce în ce mai bine și chiar a ajuns un fenomen național, care a fost preluat de toți retailerii, iar unii l-au făcut tot anul.

StartupCafe: Dar în prezent aduce valoare Black Friday în sine, sau e ca fenomen, ca reclamă mai mult, ca awareness?

Iulian Stanciu: Pentru consumatori sigur aduce, pentru că undeva la 80% din produse erau la cel mai bun preț din an. În condiții cu inflație, cu o creștere continuă, e ceva.

Ai cel mai bun preț din ultimul an, într-o zi. Cantitățile pe urmă au crescut foarte mult, adică nu mai sunt o sută de produse sau doar o mie de produse, sunt sute de mii, milioane de produse cred că sunt.

Pentru furnizori, iarăși, este o ocazie să scoată produsele în față. Nu toți participă. Unii decid că nu vor, dar unii spun „DA, este un moment, vreau să investesc, vreau să cresc, să câștig cote de piață” și vin cu bugete pe care ți le dau și negocierea are loc tot anul.

Ce câștigă compania în ziua respectivă de fapt

Compania (eMAG), chiar dacă nu câștigă bani în ziua respectivă, câștigă clienți și își testează toate sistemele și vede ce ar trebui dezvoltat astfel încât într-o creștere viitoare lucrurile să funcționeze foarte bine.

Pentru că eMAG, acum, într-o zi obișnuită este, probabil, cum era cu 10 ani în urmă în Black Friday și toate sistemele dezvoltate sunt bazate pe lecțiile învățate la momentul respectiv și a fost o ocazie de a învăța. Plus, în interior este un fel de team building, sărbătoare. Sigur se muncește foarte mult, dar e și foarte mult fun și oamenii se distrează.

StartupCafe: În ce an a fost primul Black Friday de la noi?

Iulian Stanciu: Nu mai știu exact, 2011, parcă. Chiar la momentul respectiv ieșeam foarte mult în față și mă opreau oamenii pe stradă să mă întrebe. Unii să mă felicite și alții să mă întrebe unde-i produsul.

StartupCafe: Erau întârzieri.

Iulian Stanciu: Îți dai seama.

StartupCafe: Nici serviciile de curierat nu erau foarte dezvoltate.

Iulian Stanciu: Da, acum sunt mult mai bine.