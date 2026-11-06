Black Friday eMAG 2026. Câte produse au fost comandate în secunda de aur. Interes mare pentru o categorie specială de produse

Valoarea comenzilor înregistrată în primele 30 de minute ale evenimentului „Black Friday” 2026 organizat de eMag s-a ridicat la 259 de milioane de lei, cu 14% mai mult decât în anul anterior, scrie Agepres.

Potrivit datelor retailerului, transmise, vineri, minutul de aur a fost consemnat în minutul 19 de la start, când au fost comandate produse în valoare de 22,7 milioane lei, cu 38% mai mult faţă de anul 2025. De asemenea, în secunda de aur au fost comandate 2.376 de produse comandate, dublu de la un an la altul.

Black Friday eMAG 2026. Interes mare pentru o categorie de produse

În acelaşi timp, interesul pentru RCA e de patru ori mai mare, comparativ cu anul trecut, accelerat de plata în rate.

„Cel mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 07:15, cu un interes la cote maxime: numărul de vizite a depăşit cu 20% startul anului trecut. Consumatorii au comandat intens încă din primele secunde produse-vedetă aflate la cele mai bune preţuri din an, precum litieră automată pentru pisici, aspiratoare, pompe de sân şi produse pentru casă, dar şi pachete surpriză Mystery Box, cu o valoare totală de 259 milioane de lei. Primele produse cu stocuri epuizate au fost biletele Nibiru, televizor LG Led, pachet cinci carduri cadou Freshful în valoare totală de 500 lei. În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, clienţii au comandat 817.000 produse. Astfel, evenimentul continuă să-şi consolideze poziţia drept cel mai bun moment din an în care oamenii beneficiază de preţuri unice la produse utile zi de zi, la gadgeturi şi tehnologie, dar şi la experienţe diverse, dar şi interesul pentru poliţele RCA este de patru ori mai mare decât la ediţia de anul trecut, o creştere susţinută de plata în rate”, se menţionează în comunicat.

La nivel general, în prima jumătate de oră de la debutul „black Friday”, 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul.

Black Friday eMAG 2026. Ce s-a dat cel mai repede

Clienţii eMag s-au concentrat şi pe achiziţia experienţelor şi produselor speciale: 12 automobile, 10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia, SummerWell, 2.300 grame de aur, 40 de tone de cafea, 4 milioane de capsule pentru maşina de spălat vase, 101 de nopţi de cazare, 14.266 kg carne de porc şi mezeluri, 2.008 de abonamente de servicii medicale şi un apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 de euro.

„Pentru prima dată în istoria evenimentului au fost introduse pachetele tematice Mystery Box, în care clienţii se pot bucura de produse curatoriate din diverse categorii, iar selecţia se poate face pe baza unui produs deja dezvăluit”, subliniază sursa citată.

Black Friday eMAG 2026. Topul categoriilor

În topul celor mai populare categorii, în primele 30 de minute, se află: Cosmetice, suplimente şi înfrumuseţare (243.597 de produse), Băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie (217.483), Jucării şi articole pentru copii (59.460), Laptopuri, IT, birotică, papetărie şi cărţi (19.712), TV, audio-video şi gaming (18.897), Telefoane, tablete, wearables şi căşti (31.596), Electrocasnice mici (37.077), Electrocasnice mari (26.682), Fashion şi sport (18.117 ), Mobilă şi casă (39.837).

Totodată, în oferta eMAG Black Friday din 2026, noile abonamente Genius beneficiază de preţuri speciale. Astfel, Genius Light va fi disponibil la 34,99 lei/an, redus de la 69,99 lei/an. Genius Premium poate fi achiziţionat pentru 119,99 lei/an, redus de la 199,99 lei/an, iar Genius Elite este disponibil la 499,99 lei/an, redus de la 699,99 lei/an