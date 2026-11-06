Black Friday fără regrete: ce găsești în oferta Xiaomi, între 6 și 30 noiembrie

În perioada de Black Friday, e greu să ignori o ofertă bună, însă o achiziție inspirată este, înainte de toate, una care răspunde unei nevoi reale și care îți poate aduce un beneficiu concret în viața de zi cu zi. Pe această idee a cumpărăturilor bine gândite este construită campania #NoRegrets, lansată de Xiaomi România și disponibilă între 6 și 30 noiembrie, în Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center și online, pe mi.com/ro.

Campania include reduceri de până la 25% la smartphone-urile selectate și de până la 50% la dispozitivele pentru o casă inteligentă. Oferta este completată de promoții fulger la produse selectate, cupoane de până la 50% discount, reduceri suplimentare prin Mi Points.

Un telefon nou, ales în funcție de cum îl folosești

Dimensiunea, autonomia, performanța și calitatea camerei foto sunt câteva dintre criteriile care pot face diferența atunci când alegi un smartphone. În oferta Xiaomi de Black Friday se regăsesc modele pentru nevoi și preferințe diferite.

Pentru cei care preferă un telefon compact, fără compromisuri în materie de performanță, Xiaomi 17 Black, 12 GB + 512 GB, integrează procesorul Snapdragon® 8 Elite Gen 5 și un ecran OLED CrystalRes de 6,3 inchi, cu rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz. Sistemul foto dezvoltat în colaborare cu Leica completează configurația, fiind un argument pentru cei care folosesc frecvent telefonul pentru fotografii și videoclipuri. În campanie, modelul este disponibil la 4.199,99 lei, cu o reducere de 999,01 lei.

Pentru utilizarea de zi cu zi – de la apeluri și mesaje la navigarea pe rețelele sociale și vizionarea videoclipurilor – POCO C81 Pro Black, 4 GB + 256 GB, propune un ecran generos de 6,9 inchi, cu rată de refresh de până la 120 Hz, și o baterie de 6.000 mAh. Modelul beneficiază de 25% reducere, iar prețul final este de 899,99 lei.

Autonomia este unul dintre principalele atuuri ale modelului REDMI Note 17 Pro Max 5G, 8 GB + 256 GB. Bateria de 9.210 mAh, compatibilă cu încărcarea HyperCharge la 100 W, este completată de un ecran AMOLED de 6,83 inchi, cu rezoluție 1,5K. Telefonul poate fi o opțiune pentru cei care petrec mult timp folosind dispozitivul și vor să reducă dependența de priză. În perioada campaniei, beneficiază de 17% reducere, ajungând la 2.499,99 lei.

Pentru utilizatorii interesați de gaming și aplicații solicitante, POCO X8 Pro Max, 12 GB + 512 GB, vine cu procesor MediaTek Dimensity 9500-Ultra și o baterie de 8.500 mAh. Disponibil în variantele Black, Cloud Blush și Green, modelul are un preț de 2.699,99 lei, cu 18% reducere.

Mai puțin timp alocat taskurilor casnice

O altă categorie în care tehnologia poate face clar diferența este cea a device-urilor pentru o casă inteligentă. De la aspiratoare și purificatoare de aer, la electrocasnice mici și mari pentru bucătărie și îngrijirea hainelor, oferta Xiaomi include soluții pentru activități pe care le repetăm aproape în fiecare zi.

Pentru curățenia de zi cu zi, Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite oferă o putere de aspirare de până la 18.000 Pa și un sistem de iluminare care ajută la identificarea prafului din zonele mai puțin vizibile. Recipientul pentru praf poate fi golit printr-o singură apăsare, ceea ce simplifică întreținerea aparatului. Prețul? 349,99 lei, după o reducere de 27%.

Cei care vor să automatizeze curățenia casei, pot opta pentru Xiaomi Robot Vacuum S40, care combină aspirarea de până la 10.000 Pa cu funcția de mop și navigarea laser LDS. Robotul aspiră și șterge podelele, adaptându-se configurației locuinței prin sistemul de navigare. În campanie, este disponibil la 649,99 lei, cu o reducere de 28%.

Calitatea aerului din locuință este un alt aspect care merită luat în calcul. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact folosește un sistem de filtrare 3-în-1 și ajustează automat viteza de purificare în funcție de calitatea aerului detectată. Dispozitivul este disponibil la 329,99 lei, cu 17% reducere.

În bucătărie, Xiaomi Microwave Oven este o soluție practică pentru încălzirea și decongelarea alimentelor. Are o capacitate de 20 de litri, o putere de 700 W și 5 niveluri de putere, pentru adaptarea utilizării la diferite tipuri de preparate. În oferta de Black Friday, beneficiază de una dintre cele mai mari reduceri din selecție: 50%, cu un preț final de 249,99 lei.

Pentru cei care vor să economisească spațiu și să gestioneze mai simplu spălarea și uscarea rufelor, Mijia Front Load Washer Dryer 8kg reunește cele două funcții într-un singur aparat. Mașina poate spăla până la 8 kg de rufe și usca până la 6 kg, iar prin Xiaomi Home App îi gestionezi funcțiile de la distanță. Prețul în campanie este de 2.099,99 lei, cu o reducere de 19%.

O seară de film, fără să pleci de acasă

Tehnologia nu înseamnă doar rezolvarea activităților cotidiene. Poate contribui și la timpul petrecut cu familia sau prietenii. Xiaomi Smart Projector L1 Pro este pentru cei care vor să transforme serile de film într-o experiență mai apropiată de cea a unui cinematograf. Proiectorul are rezoluție Full HD, imagini cu diagonală de până la 120 inchi și focalizare automată, care simplifică configurarea imaginii. În perioada campaniei, poate fi achiziționat la 1.149,99 lei, cu 23% reducere.

Acestea sunt doar câteva dintre produsele incluse în campania Xiaomi de Black Friday. Întreaga gamă de oferte este disponibilă în Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center și online, pe mi.com/ro în perioada 6–30 noiembrie 2026, în limita stocurilor disponibile.

Articol susținut de Xiaomi