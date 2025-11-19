Black Friday schimbă regulile în tehnologie: produsele recondiționate devin alegerea preferată a românilor

Black Friday 2025 marchează un moment important pentru piața de tech: tot mai mulți români aleg produse recondiționate atunci când își cumpără un telefon, un laptop sau un gadget. Flip.ro, cel mai popular magazin online de produse recondiționate din Europa Centrală și de Est, a depășit deja 35 de milioane de lei în vânzări în primele 10 zile de campanie.

Peste 14.000 de clienți au ales Flip.ro în această perioadă, iar interesul este în continuă creștere mai ales pentru modelele premium. În prima zi de Black Friday, cele mai căutate dispozitive au fost iPhone 16 Pro, iPhone 14 și iPhone 13, confirmând preferința consumatorilor pentru telefoane high-end cu un preț mai accesibil.

Entuziasmul a fost vizibil încă din perioada de teasing: peste 60.000 de persoane din România și din alte trei țări, Bulgaria, Ungaria și Grecia, s-au abonat la newsletterul Flip.ro pentru a urmări ofertele.

Campania de anul acesta vine cu stocuri duble față de 2024 și cu 10.000 de produse la cel mai mic preț din an, ceea ce transformă Black Friday într-un moment ideal pentru achiziții inteligente. Oferta acoperă peste 22.000 de device-uri, cu reduceri de până la 1.000 de lei, de la telefoane și laptopuri la tablete, ceasuri smart și console.

Pentru clienții Genius, beneficiile sunt și mai consistente: cel puțin 50 de lei discount suplimentar la fiecare comandă, transport gratuit și acces la o selecție de produse dedicată.

Interesul tot mai mare pentru recondiționate nu este întâmplător. În țările vestice precum Franța sau Marea Britanie, 1 din 5 telefoane vândute este recondiționat. România urmează același trend, iar estimările Flip arată că 1 din 10 telefoane vândute pe piața locală este deja recondiționat, un număr în creștere de la an la an.

Creșterea încrederii vine din calitatea produselor: fiecare telefon, tabletă sau laptop de pe Flip.ro trece prin până la 67 de teste hardware și software, beneficiază de garanție 2 ani și retur gratuit 30 de zile (60 de zile pentru clienții Genius).

Până acum, Flip a vândut peste 687.000 de device-uri în România, Bulgaria, Ungaria și Grecia, iar satisfacția clienților rămâne la un nivel ridicat: 94% declară că sunt foarte mulțumiți de calitatea produselor.

Campania de Black Friday continuă până pe 30 noiembrie, iar ofertele pot fi consultate pe platformă.

Articol susținut de Flip