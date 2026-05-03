Blocada americană pune o „presiune enormă asupra Iranului”, unde inflația a trecut de 50%. Mesajul încrezător al Casei Albe

Blocada americană care vizează porturile iraniene funcționează, a declarat directorul Consiliului Economic Național de la Casa Albă, Kevin Hassett, duminică, subliniind că Statele Unite încearcă să pună presiune asupra Teheranului, potrivit CBS News.

Președintele Donald Trump, a spus Hassett, „vede că blocada funcționează, aceasta pune o cantitate enormă de presiune asupra Iranului”.

„Cred că nu există niciun motiv, acum, să facem altceva decât ceea ce facem”, a adăugat Kevin Hassett.

O economie aflată „în pragul unei calamități extreme”

Principalul consilier economic al Casei Albe susține că amenințările Teheranului cu privire la amplasarea de mine în Strâmtoarea Ormuz au împiedicat ajutoarele umanitare să ajungă în Iran, precum și că economia iraniană se află „în pragul unei calamități externe”.

El a spus că Iranul se confruntă cu „hiperinflație” și „foamete”.

În ciuda armistițiului intrat în vigoare în 8 aprilie, armata americană a continuat să blocheze porturile iraniene, perturbând transporturile de petrol ale țării, a cărei inflație a trecut de 50%, potrivit centrului național de statistică, citat de Reuters.

Rialul iranian s-a prăbușit la un minim record față de dolar în această săptămână, potrivit agențiilor de monitorizare a valutelor, iar un oficial din sectorul forței de muncă a declarat că 191.000 de persoane au depus cereri de șomaj după ce și-au pierdut locurile de muncă din cauza efectelor războiului.

Pe măsură ce prețurile cresc, iar locurile de muncă dispar, iranienii spun că bunuri esențiale ca alimentele și medicamentele devin inaccesibile, a scris, duminică, CNN.

Blocada navală, un instrument de război cinetic, dar și economic

Blocada, care în acest caz se aplică tuturor porturilor iraniene, fie ele în interiorul sau în afara Strâmtorii Ormuz, este un instrument de război economic și pe cât este un instrument de război cinetic, a explicat Brad Lendon, jurnalist CNN International specializat în afaceri militare globale.

Manualul Newport privind dreptul războiului naval definește o blocadă ca fiind „capturarea de contrabandă și capturarea sau distrugerea proprietății inamice găsite pe mare”.

„Aceste metode privează un inamic de șansa de a obține venituri economice din exporturile sale și de beneficiile importurilor care susțin efortul său de război”, conform manualului.