Blocada din strâmtoarea Ormuz, un „inconvenient temporar”, spune secretarul american al energiei. „Mai bine acum”

Blocada strâmtorii Ormuz este un „inconvenient temporar”, a afirmat duminică secretarul american pentru energie, Chris Wright, adăugând că războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului se va încheia „în următoarele săptămâni”, relatează agențiile de presă Reuters, AFP și Agerpres.

„Este adevărat că trecem printr-o perioadă de perturbări pe termen scurt, dar este mai bine să o facem acum decât să avem un Iran înarmat nuclear”, a spus Wright într-un interviu la emisiunea „This Week” de la postul ABC News, justificând lansarea războiului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

„Este o dificultate temporară pentru a ajunge la o situație mult mai bună în care Orientul Mijlociu să nu mai poată fi ținut ostatic de un stat necinstit, Iranul”, a spus el cu privire la blocarea strâmtorii prin care trece în mod normal 20% din producția mondială de hidrocarburi.

„Cred că acest conflict se va încheia cu siguranță în următoarele săptămâni. Ar putea fi mai devreme de atât, dar conflictul se va încheia în următoarele săptămâni și vom vedea o reluare a aprovizionării (cu hidrocarburi) și apoi o scădere a prețurilor”, a declarat ministrul american.

El a reafirmat poziția administrației Trump, respingând acuzațiile conform cărora aceasta a subestimat riscurile închiderii strâmtorii de către Iran în planurile sale de război.