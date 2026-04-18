VIDEO „Iran nu ne poate șantaja” și situația „merge foarte bine”. Primele comentarii ale lui Trump, după ce Teheranul a închis din nou strâmtoarea Ormuz

„Avem conversații foarte bune în desfășurare”, a spus președintele american, sâmbătă, despre criza din Iran, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, unde a semnat un decret pentru relaxarea restricțiilor privind folosirea medicamentelor psihedelice.

Trump susține că între Washington și Teheran există discuții „foarte bune” în prezent, în ciuda faptului că Iranul a decis să închidă din nou Strâmtoarea Ormuz.

„Avem conversații foarte bune în desfășurare. Merge, de fapt, foarte bine. Nu au forțe navale, nu au forțe aeriene, nu au lideri, nu au nimic. De fapt, este schimbare de regim”, a declarat Donald Trump, în Biroul Oval. Înconjurat de 14 oameni, el i-a îndemnat pe reporteri să se concentreze mai degrabă pe documentul semnat, decât pe războiul din Iran.

Liderul Statelor Unite a spus că regimul de la Teheran a ucis „o mulțime de oameni” de-a lungul anilor, inclusiv prin milițiile aliniate Iranului.

„Avem o altă viziune destul de diferită asupra situației decât alți președinți. Au scăpat nepedepsiți pentru crimă timp de 47 de ani, nu mai scapă nepedepsiți”, a adăugat Trump.

Președintele american a amintit și de uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elită Quds din cadrul Gărzilor Revoluționare, în 2020, în Irak, într-un atac aerian ordonat în primul mandat al republicanului la Casa Albă.

Strâmtoarea Ormuz, închisă din nou

Iranul a anunțat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz se află din nou „sub controlul strict” al forțelor sale armate și va rămâne așa până când Statele Unite vor pune capăt blocadei ce vizează porturile iraniene.

La scurt timp anunțul armatei iraniene, liderul suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut public de la începutul războiului, a transmis noi amenințări într-un mesaj publicat în limba engleză pe canalul său de Telegram.

Un observator maritim condus de forțele navale britanice a declarat sâmbătă că a primit informații potrivit cărora Gărzile Revoluționare ale Iranului au tras asupra unui petrolier în strâmtoare, potrivit The New York Times.

Noile evenimente din strâmtoare, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu țiței și nu numai, vin la doar o zi după ce ministrul iranian al afacerilor externe anunțase că aceasta este „complet deschisă”. Anunțul îl făcuse pe Donald Trump să revendice un progres major în negocierile dintre Washington și Teheran.

Președintele Statelor Unite a spus că porturile iraniene vor fi vizate de blocada navală americană până când se va ajunge la un acord pentru încheierea războiului.

Speranțele pentru încheierea războiului fuseseră alimentate de armistițiul de 10 zile care a fost în Liban, o condiție a Teheranului pentru un acord mai larg cu Statele Unite. NYT a notat că Trump și oficialii americani au depus eforturi în acest sens, chiar dacă au negat că ar încerca să îndeplinească solicitările iraniene.