Blocada navală asupra Iranului a fost reimpusă de SUA, anunță Trump. Taxa pe mărfurile care trec prin Strâmtoarea Ormuz și „îngerul păzitor”

Statele Unite reinstituie blocada navală asupra Iranului și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat luni președintele american Donald Trump, după ce Teheranul a afirmat că a închis această cale navigabilă vitală pentru economia globală, informează Reuters.

„Strâmtoarea Ormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reinstituim BLOCADA asupra IRANULUI”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

„SUA (…) vor primi o rambursare de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate, pentru acoperirea tuturor costurilor necesare asigurării siguranței și securității acestei zone extrem de instabile a lumii”, a firmat liderul de la Casa Albă.

El a precizat că procesul va începe imediat, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mesajul integral al lui Trump:

„ Strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reinstituim BLOCADA IRANIANĂ, numită astfel deoarece împiedică doar navele sau clienții Iranului să intre sau să iasă.

Strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reinstituim BLOCADA IRANIANĂ, numită astfel deoarece împiedică doar navele sau clienții Iranului să intre sau să iasă. Toate celelalte țări vor avea acces echitabil și liber la strâmtoare.

Statele Unite ale Americii vor fi, de acum înainte, cunoscute drept „GARDIANUL STRÂMTORII ORMUZ”, dar, în această calitate și din motive de ECHITATE, vor fi rambursări, la o rată de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate, pentru toate costurile necesare îndeplinirii misiunii de a asigura siguranța și securitatea acestei zone extrem de instabile a lumii.

Procesul și organizarea vor începe imediat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP.”

„Îngerul păzitor al strâmtorii”

Președintele SUA a lansat această idee mai devreme, într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, afirmând că SUA vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii și că ar trebui să primească o compensație.

„Vom păstra controlul asupra strâmtorii și, probabil, o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că vom numi acest lucru «îngerul păzitor al strâmtorii». Și ar trebui să fim remunerați pentru asta”, a spus el în emisiunea de la Fox News.

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a devenit unul dintre principalele câmpuri de luptă ale conflictului. Blocada efectivă impusă asupra strâmtorii de către Iran a cauzat creșterea prețurilor la energie și a amplificat îngrijorările legate de inflație la nivel global.

„Vom fi despăgubiți, pentru că celelalte națiuni sunt foarte bogate. Ele sunt de partea noastră și nu se poate aștepta (nimeni) ca noi să facem asta pe gratis”, a adăugat președintele american, în interviul telefonic.

După ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma a ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat, duminică Teheranul a transmis că trecerea rămâne suspendată și că permisele vor fi eliberate odată ce „stabilitatea și calmul” vor fi restabilite.

„Aveam o înțelegere. Era o înțelegere încheiată, iar apoi ei au încălcat-o. Întotdeauna o încalcă. Am avut 10 înțelegeri cu acești oameni, așa că îi vom lovi foarte tare”, afirmat anterior Trump.

Garda Revoluționară Iraniană (Gardienii Revoluției – IRGC) a transmis luni, într-un comunicat, că singura modalitate de a restabili traficul maritim normal prin strâmtoare o reprezintă încetarea intervențiilor militare americane în această zonă maritimă și a avertizat că „interferențele continue ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului și gazelor”.

Forțele americane și iraniene au făcut schimb de atacuri intense cu rachete și drone pe parcursul weekendului și până luni, Teheranul afirmând că a lovit facilități militare americane din întregul Golful Persic și a menținut Strâmtoarea Ormuz închisă, ceea ce a cauzat creșterea prețurilor petrolului.

Ultimele schimburi de focuri marchează o escaladare bruscă atât a ritmului, cât și a amplorii geografice a atacurilor din ultima săptămână, punând sub semnul întrebării acordul provizoriu semnat luna trecută între SUA și Iran pentru redeschiderea strâmtorii și încetarea ostilităților, în timp ce părțile urmează, teoretic, să continue negocierile timp de încă 60 de zile.

Iranul, noi atacuri asupra Omanului și Bahreinului

Mai devreme în cursul zilei de luni, Gardienii Revoluției au revendicat noi atacuri asupra unor facilități americane din Oman și Bahrein, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul organizației.

„Pe lângă vizarea facilităților și infrastructurii militare americane din Juffair, în Bahrein, unde au izbucnit incendii, forțele navale ale Gardienilor Revoluției au vizat și distrus” sisteme radar, inclusiv un radar pentru detectarea navelor în Oman, conform comunicatului, citat de AFP și Agerpres.

La rândul ei, armata iordaniană a anunțat luni că a doborât patru rachete iraniene deasupra teritoriului său, rachete despre care Teheranul a afirmat că vizau țara ca represalii la loviturile americane.

„În această dimineață, în zori, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și doborât patru rachete care pătrunseseră în spațiul aerian iordanian dinspre teritoriul iranian”, a declarat o sursă oficială din cadrul Statului Major iordanian, adăugând că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Armata americană a anunțat duminică seara că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să atace nave în Strâmtoarea Ormuz.

Eforturile diplomatice, „reduse la zero”, denunță Teheranul

Iranul a „condamnat cu fermitate” în noaptea de duminică spre luni atacurile americane asupra teritoriului său și a reproșat Washingtonului că a „redus la zero toate eforturile din ultimele luni” care vizau restabilirea păcii în regiune, a mai relatat AFP.

De asemenea, Teheranul a acuzat Statele Unite că au „încălcat în mod deschis aproape toți termenii” memorandumului de înțelegere încheiat în iunie și că au provocat „revenirea insecurității” în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe.

„Regimul american a provocat, de asemenea, revenirea insecurității în Strâmtoarea Ormuz și perturbarea transportului maritim comercial internațional prin amestecul deschis în procesul prin care Iranul punea în aplicare măsurile necesare în Strâmtoarea Ormuz”, a mai afirmat ministerul.

Confruntările dintre Statele Unite și Iran au reînceput pe 7 iulie, deși cele două țări semnaseră pe 17 iunie un memorandum de înțelegere ce viza oprirea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie de bombardamente israeliano-americane asupra Republicii Islamice.

Acest memorandum de înțelegere prevedea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează de obicei o cincime din țițeiul mondial și a cărei închidere de către Iran la începutul războiului a provocat o explozie a prețurilor petrolului. Iranul a anunțat duminică seară că închide din nou strâmtoarea până la noi ordine.

Teheranul a autorizat un singur coridor de navigație, de-a lungul coastelor sale, și a exclus orice revenire la situația de dinaintea războiului, când circulația în strâmtoare era liberă și gratuită.