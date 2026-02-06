Blocaj în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Un al treilea judecător va înclina balanță, după ce primii doi au avut opinii diferite

Calin Georgescu pleaca de la sediul Parchetului General, dupa aducerea la audieri a fostului candidat la Presidentie, Calin Georgescu, in Bucuresti, 26 februarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Dosarul se află acum în camera preliminară unde se decide dacă rechizitoriul este corect întocmit pentru a putea începe procesul.

La termenul de astăzi, 6 februarie, cei doi judecători de la Tribunalul București au anunțat că este nevoie de un al treilea judecător pentru a se decide dacă procesul poate să înceapă sau dosarul va fi trimis înapoi la procurori. Completul de divergență urmează să se întrunească pe 9 februarie.

Tribunalul București era așteptat să se pronunțe vineri asupra contestației pe care Călin Georgescu a formulat-o împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1, care pe 9 decembrie, anul trecut, a decis începerea începerea procesului în care Călin Georgescu va răspunde la acuzații de propagandă legionară. Instanța de fond a respins toate excepțiile pe care Călin Georgescu le-a ridicat.

Pentru că la deliberări cei doi judecători din complet au avut opinii diferite, a intervenit divergența, potrivit procedurilor urmând ca un al treilea judecător să fie cooptat în complet.

„Constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul şi încunoştinţat avocatul ales”, se arată în minuta publicată vineri pe portalul instanței.

Cei trei judecători vor relua judecarea contestației urmând să stabilească, definitiv, dacă procesul va începe sau dosarul va fi restituit la parchet.

Ce acuzații i se aduc fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu a fost trimis în judecată la începutul lunii iulie 2025 pentru infracțiunile de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii saudoctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii acuză că Georgescu „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare, într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, anulate apoi de CCR – au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, potrivit rechizitoriului. Cele două infracțiuni reținute de procurori se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Călin Georgescu este judecat în acest dosar sub control judiciar, măsura fiind prelungită pe 3 februarie de judecători.

Al doilea dosar

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. El este acuzat și de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Și acest dosar se află acum în cameră preliminară la Curtea de Apel București. Următorul termen va avea loc pe 11 februarie.