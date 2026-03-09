Blocaj în Parlament pe numirea noului Avocat al Poporului. PSD a propus, AUR a votat

Parlamentul trebuia marți să voteze noul Avocat al Poporului, noi membrii în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și o persoană care să îl înlocuiască pe Mihai Busuioc (devenit judecător CCR) la Curtea de Conturi. PSD însă a cerut luni seară, pe ultima sută de metri, amânarea acestor numiri.

Într-o ședință online a Birourilor Permanente Reunite (BPR) al Parlamentului, organizată la solicitarea PSD, propunerea social-democraților a trecut.

„Semnatarii prezentei vă solicită convocarea Ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în format exclusiv online, în data de 9 martie 2026, ora 20.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Amânarea procedurilor parlamentare (audierile în comisiile de specialitate și plenul comun) pentru numirea în funcții la unele instituții și autorități publice, prevăzute pentru data de 10 martie 2026”, scria în documentul de convocare a ședinței online, consultat de HotNews, care avea acest unic punct.

Solicitarea PSD a fost votată de AUR și minoritățile naționale, conform surselor HotNews.

PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut de la vot, au precizat sursele HotNews.

Mișcarea PSD vine și în contextul în care surse din partid condus de Sorin Grindeanu au spus, zilele trecute, pentru HotNews, că social-democrații nu sunt de acord cu propunerea făcută de USR pentru funcția de Avocat al Poporului.

Conform protocolului coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități numirea de Avocat al Poporului revine USR.

Mandatul de 5 ani al actualei șefe a Avocatului Poporului, Renate Weber, a expirat din iunie 2024. Până pe 6 martie, grupurile parlamentare au putut depune propuneri nominale pentru această funcție, apoi Comisiile juridice urmau să audieze candidații și să întocmească raport comun până astăzi, 9 martie, potrivit calendarului anunțat inițial.

La Curtea de Conturi este vacant un post de consilier de conturi după plecarea lui Mihai Busuioc.

USR a propus-o pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, pentru poziția de Avocat al Poporului.

Pălărie: Parlamentul trebuie să numească un nou Avocat al Poporului săptămâna aceasta

USR a solicitat numirea în Parlament, în această săptămână, a unui nou Avocat al Poporului, a declarat, mai devreme în cursul zilei de luni, senatorul USR Ștefan Pălărie, menționând că Renate Weber nu numai că a acumulat „bile negre”, dar și a atins „borna de doi ani de zile peste expirarea mandatului”.

Pălărie a spus, într-o conferință de presă, că Renate Weber are mai multe „bile negre”, menționând că în martie 2020, USR i-a solicitat acesteia să se sesizeze în privința pensiilor speciale, iar ea nu a făcut-o.

El a mai spus că Renate Weber nu a răspuns nici demersurilor USR de sesizare din septembrie 2023, „când Guvernul Ciolacu a dat ordonanța care încălca total principiul predictibilității fiscale și adăuga taxe noi” și nici în ianuarie 2024 referitor la „mame și copiii bolnavi”.

„Un Avocat al Poporului trebuie să sprijine poporul, pentru acesta este plătit”, a adăugat Pălărie, potrivit Agerpres.

Senatorul USR a acuzat că Renate Weber nu a reacționat nici în privința comasării alegerilor.

„Nu vorbim doar despre bile negre ale doamnei Renate Weber, vorbim și despre împlinirea în curând a unei borne de 2 ani de zile peste expirarea mandatului. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta, Parlamentul României trebuie să se pronunțe cât se poate de repede și să o lăsăm pe doamna Renate Weber să plece acasă și un nou Avocat al Poporului cu un mandat întreg, să își facă treaba”, a subliniat Pălărie.

Întrebat dacă propunerea USR are susținere în coaliție, având în vedere că PSD ar putea să ceară o amânare a votului, Pălărie a spus că nu a auzit acest lucru.

„A existat în mod limpede un acord al coaliției de guvernare pentru acest algoritm al numirilor, am făcut parte dintr-o discuție a coaliției de guvernare în noiembrie, când se discuta de finalizarea acestui proces pe exact aceleași rațiuni, și anume doamna Weber trebuie să plece acasă, nu mai îndeplinește în momentul de față, a trecut până și perioada de garanție a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului. Eu cred că dacă nu vor fi acordate voturile în baza unui acord dat, acela este un gest de maximă iresponsabilitate politică. Nu poți face politică, nu te poți ridica la nivelul responsabilității de a conduce o țară, un popor, dacă vorba ta nu este echivalentă cu fapta”, a afirmat Pălărie.

Grindeanu respinge propunerea USR

Tot luni, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcții.

Grindeanu a fost întrebat dacă marți va susține în Parlament candidatul pentru funcția de Avocat al Poporului propus de USR.

„Sunt de acord că propunerea trebuie să vină dinspre USR. (…) Știți că nu sunt de acord (cu propunerea USR care a fost vehiculată până acum pentru Avocatul Poporului – n.r.) și am anunțat public. Nu ne răzgândim. USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că timp de 10 ani unii au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei, mă refer la domnii de la USR și doamnele. Să propună oameni care nu au pensii speciale în aceste funcții, mă gândesc că se găsește vreunul la USR care să nu aibă pensie specială și care să aibă studiile, să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut. Să schimbe propunerea. Să nu fie cineva cu deținător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerință, vom vota dacă nu, nu”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.