Blocajul din negocierile pentru guvern, criticat de liderii PSD: „Cineva s-a gândit să răstoarne masa și criza politică se prelungește”

Desemnarea premierului este amânată din cauza unor neînțelegeri dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, acuză președintele PSD Gorj, Mihai Weber. La rândul său, președintele PSD Arad, Mihai Fifor, publică un mesaj în care afirmă că neînțelegerile din negocieri au făcut ca țară să fie „suspendată între declarații, indecizii, orgolii și incapacitate de a coagula politic”. Un apel a fost publicat și de liderul PSD Alba.

Președintele Nicușor Dan și liderul PNL Ilie Bolojan s-au întâlnit joi seară, la Cotroceni, fără însă să ajungă la un consens privind creșterea taxelor. Cei doi au viziuni diferite privind creșterea TVA, motiv pentru care desemnarea premierului s-a amânat pentru zilele următoare.

„România? Pe hold. În continuare, fără un guvern stabil. Cu o factură din ce în ce mai mare pentru fiecare zi pierdută. Dacă ieri lucrurile păreau că intră în normal, astăzi nimic nu mai e clar. Cineva s-a gândit „să răstoarne masa” și criza politică se prelungește. Nominalizarea noului prim-ministru întârzie, iar țara rămâne, încă o dată, suspendată între declarații, indecizii, orgolii și incapacitate de a coagula politic”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

El deplânge că „România nu are o voce clară și legitimă la Consiliul ECOFIN” din cauza prelungirii interimatului guvernului.

„România? Pe nicăieri. Nu are stabilitate, nu are coerență, nu are forța de a negocia ferm în dosarele majore. Are doar incertitudine. Lipsă de predictibilitate și o administrație care se zbate în interimat”, mai spune liderul PSD Arad.

„Cele două partide mici care se bat pentru a prelua conducerea”

Tot vineri dimineață a publicat un mesaj pe Facebook și liderul PSD Gorj care afirmă că „partidele mici cu pretenții mari își dau cu vioara-n cap”.

„Cele două partide mici care se bat pentru a prelua conducerea, deși nu au primit votul de încredere din partea românilor, nu reușesc să ajungă la un consens. Se întrec în majorări de taxe și impozite, în disponibilizări, reduceri de pensii și salarii, etc. , iar populația asistă la această piesă proastă, cu buget redus, fără nicio putere!”, afirmă Mihai Weber.

El subliniază că desemnarea premierului este amânată din cauza unor neînțelegeri dintre Președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan. „Blocajul în care se află țara este generat de interese și orgolii din partea posibililor parteneri ai PSD, care nu reușesc să se înțeleagă, deși ne confruntăm cu nevoia acută de stabilitate!”, a precizat Weber.

„Fiecare zi care trece fără un premier desemnat agravează situația economică”

Un mesaj a venit și de la președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, care a postat pe pagina de Facebook a filialei un „apel la președinte și la celelalte partide: România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”.

„România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline. Facem un apel la președintele României și la celelalte partide – PNL, USR, UDMR – să aibă o atitudine constructivă pentru a ajunge la un consens astfel încât acest lucru să se întâmple cât mai repede. Fiecare zi care trece fără un premier desemnat de noul președinte, și susținut de parlament, agravează situația economică și îi afectează pe toți românii”, a scris el.

AUR acuză încălcarea Constituției

Refuzul președintelui de a desemna un nou prim-ministru încalcă flagrant Constituția și paralizează funcționarea statului, acuză AUR într-un mesaj pe Facebook.

„România a intrat oficial într-un vid instituțional periculos. Astăzi se încheie perioada legală de 45 de zile în care Guvernul putea funcționa în regim de interimat. De azi, țara nu mai are nici Guvern, nici premier, nici vreo autoritate legitimă care să ia decizii pentru români”, transmite AUR.

Conform Constituției, perioada de interimat poate dura cel mult 45 de zile, timp în care trebuie format un nou executiv care să treacă de votul Parlamentului.

Legea nu prevede însă și ce se întâmplă dacă nu se învestește noul guvern în 45 de zile. Există un precedent în România în care termenul nu a fost respectat și interimatul a continuat. Guvernul Emil Boc 1 a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 13 octombrie 2009, însă a continuat să funcționeze interimar până la învestirea noului guvern.

Perioada de interimat a durat aproximativ 70 de zile, din 13 octombrie până pe 23 decembrie 2009, când Guvernul Boc 2 a fost învestit oficial de Parlament.

„Nicușor Dan refuză să desemneze un nou premier, deși este în plină criză administrativă, socială și economică. Preferă să tragă de timp pentru a-și păstra influența asupra negocierilor și a împărțelii de putere”, afirmă Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR într-un mesaj pe Facebook.

„Alegerile anticipate sunt singura soluție acum”, solicită liderul AUR.

Blocaj în negocierile pentru guvern

Partidele care negociază formarea guvernului au anulat ședințele programate pentru astăzi după ce la consultările de joi de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la un consens între președinte și Ilie Bolojan privind taxele. Concret, Nicușor Dan se opune creșterii TVA de la 19 la 21% precum dorește liderul PNL.

PSD a anulat referendumul intern programat pentru vineri în care membrii trebuiau să decidă dacă partidul intră sau nu la guvernare. Partidul a precizat că va relua referendumul când va fi finalizat pachetul de măsuri fiscale și va fi desemnat un prim-ministru.

„În acest moment, suntem în acest blocaj pe care va trebui să-l depășim. Vreau să-l depășim, dar trebuie să ținem cont și de PSD, dacă se dorește. Noi, mâine, am fi avut un vot extins, aproape un congres, aproape 5.000 de oameni ar fi votat. Ei trebuiau să voteze în cunoștință de cauză. Trebuiau să voteze știind măsurile fiscale și acordul politic. Niciuna din cele două condiții nu sunt îndeplinite”, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.