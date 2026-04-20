Compania spațială a lui Jeff Bezos a plasat un satelit pe orbita greșită

Lansare de sateliți cu ajutorul rachetei New Glenn a Blue Origin, FOTO: Paul Hennesy / AFP / Profimedia

Racheta de mare capacitate New Glenn a companiei Blue Origin a plasat un satelit pe o orbită greșită în timpul celei de-a treia lansări, a anunțat compania spațială fondată de Jeff Bezos, informează luni agenția DPA, citată de Agerpres.

Compania a precizat că circumstanțele sunt încă în curs de investigare. „În prezent evaluăm situația și vom oferi informații actualizate când vom avea date mai detaliate”, a indicat Blue Origin.

Racheta a decolat conform planului de la Baza Forțelor Spațiale Cape Canaveral din Florida, fiind pentru prima dată când un propulsor folosit anterior a fost reutilizat. După separare, propulsorul a aterizat cu succes pe o platformă staționată în Oceanul Atlantic.

Cu toate acestea, satelitul numit „Blue Bird 7” a fost plasat pe o orbită mai joasă decât cea prevăzută inițial, a confirmat AST SpaceMobile, producătorul satelitului.

Racheta New Glenn a ajuns pentru prima dată în spațiu în ianuarie 2025, în cadrul zborului său inaugural.

Aproximativ 10 luni mai târziu, în cadrul celei de-a doua misiuni a sa, racheta a transportat în spațiu două sonde spațiale ale NASA pentru Marte.

Blue Origin își propune să utilizeze sistemul New Glenn pentru a concura cu compania SpaceX al lui Elon Musk, care domină în prezent piața lansărilor comerciale.