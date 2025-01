VIDEO Racheta New Glenn a companiei lui Jeff Bezos a fost lansată în premieră și a ajuns pe orbită/Elon Musk l-a felicitat pe Bezos

Joi a fost lansată pentru prima oară mega-racheta New Glenn a companiei Blue Origin, care a ajuns la acest moment istoric după mai mulți ani de întârziere. Nu toate obiectivele misiunii au fost atinse, însă racheta a ajuns pe orbită. Elon Musk l-a felicitat pe Bezos pentru că racheta a ajuns pe orbită încă de la prima încercare.

Racheta New Glenn, înaltă de 98 de metri, a fost lansată la ora României 9.03 (2.03 la Cap Canaveral, Florida) și a reușit să ajungă pe orbită. Racheta are două trepte.și viitoarele prototipuri sunt gândite a fi reutilizabile, pentru a reduce costurile pe cât posibil. Acum, la acest prim test, nu s-a reușit recuperarea boosterului care, conform planului, ar fi trebuit să aterizeze pe o navă.

Bezos a fondat Blue Origin în 2000 și au trecut 25 de ani până la zborul inaugural istoric al New Glenn. SpaceX a lui Elon Musk a fost fondată în 2003.

Racheta poartă numele unui mare astronaut american. La 20 februarie 1962, John Glenn a zburat în misiunea Friendship 7 și a devenit primul american care a ajuns pe orbita Pământului și a cincea persoana în spațiu.

Blue Origin vrea să intre puternic în „cursa miliardarilor” a lansărilor orbitale cu racheta sa New Glenn. Racheta reutilizabilă New Glenn își propune să concureze cu Falcon 9 a companiei SpaceX, oferind în același timp capacități mai mari de transport.

Congratulations on reaching orbit on the first attempt! @JeffBezos https://t.co/EJl6L8aevV