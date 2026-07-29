BMW anunță că va reduce mii de posturi, într-o nouă lovitură pentru industria auto germană

BMW a anunțat miercuri că va reduce câteva mii de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului viitor, printr-un „program de plecări voluntare”, devenind astfel cel mai recent producător auto german care recurge la reduceri de personal pe fondul scăderii profiturilor și al cererii slabe, transmite Reuters.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că programul de acordare a compensațiilor pentru încetarea contractelor de muncă, convenit între BMW și consiliul angajaților, vizează diviziile de administrație și dezvoltare, în timp ce activitățile de producție sunt excluse.

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, numărul total al posturilor care vor fi eliminate se va ridica la aproximativ 8.000.

Grupul cu sediul la München are în prezent aproximativ 150.000 de angajați la nivel mondial.

Mercedes-Benz și Volkswagen au încheiat deja acorduri pentru reducerea a zeci de mii de locuri de muncă, în contextul în care industria auto germană se confruntă cu presiuni generate de costurile ridicate ale tranziției către vehicule electrice, concurența intensă din partea Chinei și taxele vamale impuse de Statele Unite.

Luni, producătorul de automobile sport Porsche, parte a Grupului Volkswagen, și-a accelerat programul de restructurare, urmărind să reducă aproximativ 20% din personal până în 2035.

Mii de angajați au protestat miercuri la uzina Audi din Neckarsulm, o altă marcă a Grupului Volkswagen. Fabrica este una dintre cele patru unități din Germania amenințate cu închiderea în cadrul planului de restructurare al Volkswagen.

Șeful BMW afirmă că industria auto s-a schimbat în mod fundamental

BMW, considerată până de curând unul dintre cei mai stabili producători auto din industrie, și-a redus în iunie estimările privind profitul pentru anul în curs, invocând rezultate mai slabe decât cele anticipate în China, unde vânzările de automobile au scăzut puternic în ultimele luni.

Milan Nedeljkovic, directorul general al BMW, a declarat ulterior că producătorul auto va accelera și va intensifica măsurile de reducere a costurilor aflate deja în desfășurare.

Acestea le-a spus miercuri angajaților că regulile care guvernează industria s-au schimbat în mod fundamental, iar odată cu acestea s-a modificat și baza modelului de afaceri al BMW, potrivit unui participant la o adunare a angajaților desfășurată la München.

Nedeljkovic a avertizat că urmează o perioadă dificilă, însă a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca BMW să devină mai profitabilă, a precizat aceeași sursă.

BMW urmează să își publice rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea joi.